샘 알트먼 "AI 투자 과열…닷컴 버블 전철 밟을 수도" 경고

인공지능(AI) 산업을 둘러싼 투자 과열 양상이 1990년대 닷컴 버블을 연상케 한다는 우려가 나왔다.

19일 CNBC 등 외신에 따르면 샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 일부 AI 기업과 투자자들이 이같은 양상으로 인해 심각한 손실을 볼 수 있다며 이같이 경고했다.

알트먼 CEO는 기술 기반이 충분하지 않은 AI 스타트업들이 과도한 가치를 인정받고 있다는 점도 문제로 제기했다. 그는 "현재 AI 투자자들이 지나치게 들떴다"며 "버블이 커지면 모두 심각한 손해를 입을 것"이라고 지적했다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자. (사진=지디넷코리아 DB)

그는 현재 AI 투자 과열 양상을 닷컴 버블 사태와 연관 지었다. 당시 인터넷 기업들에 집중된 투자는 수익성과 무관한 가치 상승으로 이어졌으며, 2000년 3월부터 2002년 10월까지 나스닥 지수는 약 80% 하락해 시장 붕괴를 초래했다.

외신은 이번 알트먼 CEO 발언이 개인적 의견이 아니라고 봤다. 앞서 조 차이 알리바바 공동창업자와 레이 달리오 브리지워터 어소시에이츠 창립자, 토르스텐 슬록 아폴로 글로벌 매니지먼트 수석 경제학자도 유사한 발언을 한 바 있다.

특하 슬록 수석은 "S&P500 상위 10대 기업의 주가가 1990년대보다 더 고평가된 상황"이라며 "AI 중심 기업들의 가치가 닷컴 버블 당시 수준을 넘을 수 있다"고 밝혔다.

관련기사

일각에선 AI 산업을 단순한 거품으로 보기 어렵다는 반론도 나오고 있다. AI가 이미 산업 생태계 전반에 스며들었으며 관련 인프라와 공급망도 이에 발맞춰 확장되고 있다는 이유에서다.

알트먼 CEO 역시 AI 시장 과열 가능성을 인정하면서도 "우리는 향후 수조 달러 규모 데이터센터 투자를 계획하고 있다"며 장기적 성장 기반 계획을 알렸다.