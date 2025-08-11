샘 알트먼 "GPT-4o 없앤 건 실수"... 사용자 애착 현상 우려

오픈AI(OpenAI) 최고경영자 샘 알트먼이 GPT-5 출시 과정에서 사용자들이 특정 AI 모델에 보이는 강한 애착에 대해 우려를 표명하며, 기존 모델의 갑작스러운 중단이 실수였다고 인정했다. 알트만은 11일 자신의 소셜미디어를 통해 "GPT-5 출시를 지켜본 사람이라면 일부 사용자들이 특정 AI 모델에 보이는 애착이 얼마나 강한지 눈치챘을 것"이라며 "이는 사람들이 이전 기술에 보였던 애착과는 다르고 더 강력하다"고 밝혔다.

그는 "사용자들이 업무 과정에서 의존하던 기존 모델을 갑작스럽게 중단한 것은 실수였다"고 인정했다. 알트만은 "우리가 지난 1년간 면밀히 추적해 온 현상이지만 아직 주류의 관심을 받지 못했다"며 "GPT-4o의 지나치게 아첨하는 업데이트를 출시했을 때를 제외하고는 말이다"라고 덧붙였다. 알트만은 이어 "현재 내 개인적인 생각이며 아직 오픈AI의 공식 입장은 아니다"라고 전제하면서도 AI 사용에 따른 우려사항들을 구체적으로 제시했다.

그는 "사람들이 AI를 포함한 기술을 자기파괴적인 방식으로 사용해 왔다"며 "정신적으로 취약한 상태에 있고 망상에 빠지기 쉬운 사용자에게는 AI가 그런 망상을 강화하지 않기를 바란다"고 설명했다. 대부분의 사용자는 현실과 허구나 역할놀이 사이에 명확한 선을 그을 수 있지만 소수는 그렇지 못하다는 게 그의 지적이다. 알트만은 "사용자 자유를 핵심 원칙으로 여기지만 새로운 위험을 수반하는 신기술을 도입하는 방식에 대해서도 책임감을 느낀다"고 말했다.

특히 그는 "현실과 허구를 구분하는 데 어려움을 겪는 사용자에게 망상을 부추기는 것은 극단적인 경우로 어떻게 해야 할지는 명확하지만, 내가 가장 우려하는 것은 더 미묘한 문제들"이라고 강조했다. 알트만은 많은 사람들이 실제로 챗GPT(ChatGPT)를 일종의 치료사나 인생 코치로 활용하고 있다며, 이것이 좋은 결과를 가져올 수도 있다고 인정했다. 그는 "사람들이 좋은 조언을 받고 자신의 목표를 향해 발전하며 삶의 만족도가 수년에 걸쳐 증가한다면, 그들이 챗GPT를 많이 사용하고 의존하더라도 진정으로 도움이 되는 것을 만들었다고 자랑스러워할 것"이라고 밝혔다.

반면 "사용자가 챗GPT와 대화한 후 기분이 나아졌다고 생각하지만 알지 못하는 사이에 장기적인 웰빙에서 멀어지게 된다면 이는 나쁜 일"이라며 "사용자가 챗GPT 사용을 줄이고 싶어 하는데 그럴 수 없다고 느끼는 것도 마찬가지로 나쁘다"고 우려를 표했다. 그는 "많은 사람들이 가장 중요한 결정에 대해 챗GPT의 조언을 정말로 신뢰하는 미래를 상상할 수 있다"며 "그것이 훌륭할 수도 있지만 불안하기도 하다"고 토로했다. 알트만은 "하지만 그런 일이 어느 정도는 일어날 것으로 예상되며, 곧 수십억 명의 사람들이 이런 방식으로 AI와 대화할 수도 있다"며 "따라서 우리는 사회 전체적으로, 그리고 오픈AI로서 이것을 크게 긍정적인 결과로 만드는 방법을 찾아야 한다"고 강조했다.

알트만은 이러한 문제를 해결할 수 있는 여러 이유들을 제시했다. 그는 "이전 세대 기술보다 우리가 얼마나 잘하고 있는지 측정하는 데 도움이 되는 훨씬 더 나은 기술을 보유하고 있다"며 "예를 들어 우리 제품은 사용자와 대화하여 그들이 단기 및 장기 목표에 대해 어떻게 지내고 있는지 파악할 수 있고, 정교하고 미묘한 문제들을 모델에 설명할 수 있다"고 설명했다.

