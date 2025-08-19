노션, 사용자 최다 요청 기능 '오프라인 모드' 출시

노션(Notion)이 가장 많은 유저 요청을 받았던 기능인 '오프라인 모드(Offline Mode)'를 19일 공식 출시했다.

이번 기능은 '노션 AI 포 워크(Notion AI for Work)'의 최신 업데이트에 포함됐으며, 네트워크 연결이 원활하지 않은 상황에서도 작업 흐름이 끊기지 않도록 지원한다.

노션은 빠른 피드백 반영으로 성장해온 대표적인 올인원 워크스페이스 툴이다. AI 기반 문서 작성과 워크플로 구축을 지원하는 '노션 AI', 이메일과 워크스페이스를 연결하는 '노션 메일', 개인화된 프로필을 제공하는 '노션 페이스' 등 최근에도 유저 중심의 기능을 확대해왔다.

노션이 네트워크 환경과 관계없이 자유롭게 활용할 수 있는 ‘오프라인 모드’를 출시했다(이미지=노션)

특히 한국 사용자 요청에 따라 마이크로소프트 팀즈, 셰어포인트 등 국내에서 널리 활용되는 협업 도구와의 연동성도 강화한 바 있다.

이번에 추가된 오프라인 모드는 와이파이가 없는 환경에서도 아이디어를 놓치지 않고 기록할 수 있도록 설계됐다. 모바일(iOS·안드로이드)과 데스크톱(MacOS·윈도우) 애플리케이션 모두에서 문서 작성과 기존 페이지 편집이 가능하며, 오프라인에서 생성된 콘텐츠는 인터넷 연결이 복구되면 자동으로 동기화된다.

일부 AI 기능이나 외부 연동이 필요한 고급 블록을 제외하고는 대부분의 기능을 동일하게 활용할 수 있다.

사용자는 '설정(Settings)' 메뉴에 새롭게 추가된 오프라인 대시보드를 통해 접속할 페이지를 관리할 수 있다. 최근 저장된 페이지는 사이드바와 검색창에서 바로 불러올 수 있으며, 검색 기능 또한 오프라인 환경에 최적화돼 있어 네트워크 연결 없이도 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있다.

박대성 노션 한국지사장은 "이번 오프라인 모드는 단순한 기능 추가가 아니라 커뮤니티의 목소리를 제품 혁신으로 연결한 사례"라며 "앞으로도 사용자의 피드백을 바탕으로 협업 문화를 혁신하고 글로벌 디지털 워크스페이스의 새로운 기준을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.