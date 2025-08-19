SPC, 푸드뱅크에 배송 차량 지원

SPC그룹이 국내 푸드뱅크에 대한 기부를 확대하며 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

19일 SPC그룹에 따르면 회사는 지난 18일 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크에 냉동탑차 2대를 추가 기부하고, 향후 5년간 10대를 추가 지원하기로 했다. 이로써 지금까지 기부한 차량은 총 20대로 늘었다.

푸드뱅크는 전국 440여 개 거점을 통해 식품과 생활용품을 취약계층에 전달하는 사회복지 단체다. 하지만 보유 차량 상당수가 노후화돼 냉장·냉동 기능이 떨어지고 잦은 고장으로 배송에 어려움을 겪어왔다. SPC그룹은 2022년 업무협약을 체결한 이후 매년 신차를 지원하며 운영을 돕고 있다.

(사진=spc그룹)

이번 전달식은 서울 동작구 SPC미래창조원에서 열렸으며, 김성이 한국사회복지협의회 회장과 도세호 SPC 대표이사가 참석했다. 차량은 전남 순천과 전북 부안 지역에 배치됐고, SPC는 빵 2천개도 함께 기부했다.

관련기사

SPC그룹은 1998년 푸드뱅크 설립 초기부터 빵·도넛·아이스크림 등 식품 기부를 이어왔으며, 누적 기부 규모는 3천270억원에 달한다. 지난해에도 전체 푸드뱅크 기부의 약 7%를 차지하는 170억원 상당의 식품을 지원했다.

허영인 회장은 “음식을 나누는 것이 곧 행복이라는 신념으로 기부를 이어오고 있다”고 밝혔으며, 김성이 회장은 “SPC는 푸드뱅크의 가장 든든한 후원자”라고 강조했다.