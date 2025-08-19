LGU+, AI 체험 팝업스토어 운영

LG유플러스가 국내 최초로 선보인 AI 구독 서비스 ‘유독픽 AI’를 통해 이용 가능한 라이너, 캔바 등을 직접 체험할 수 있는 오프라인 공간을 운영한다고 19일 밝혔다.

이달 말까지 강남구 소재 ‘일상비일상의틈’을 찾은 방문객은 누구나 10여종의 AI 서비스를 경험하고, 자신에게 필요한 AI 서비스를 추천받을 수 있다.

‘유독픽 AI’는 고객이 원하는 AI 서비스만 골라 할인 받고, 매달 필요한 AI 서비스를 자유롭게 선택할 수 있는 구독형 상품이다. 통신사에 상관없이 누구나 가입할 수 있으며, 대화형 검색 AI 3종 중 하나와 7종의 AI 서비스 중 하나를 골라 총 2종의 AI 서비스를 최소 월 9천900원에 이용할 수 있다.

LG유플러스는 AI의 효용을 알리고 유독픽 AI에 대한 관심을 높이기 위해 오프라인 체험공간을 기획했다. 고객이 직접 유독픽 AI가 제공하는 AI 서비스를 이용해 간단한 미션을 해결하는 체험이 중심이다.

유독픽 AI 팝업 스토어는 LG유플러스의 복합문화공간인 일상비일상의틈 1층과 2층에 마련됐다. 통신사 상관없이 누구나 자유롭게 AI 체험이 가능하며, 직원의 안내에 따라 나에게 맞는 AI 서비스를 추천받고 선택해 체험할 수 있다.

먼저 1층에서는 200만개 이상의 템플릿으로 그래픽 및 콘텐츠 디자인이 가능한 '캔바(Canva)'로 나만의 위시카드를 제작할 수 있다. 현장에 있는 모바일 기기로 사진 촬영 후 위시카드 템플릿 6종 중 1종을 골라 원하는 문구나 레이아웃으로 바꿔가며 자유롭게 체험이 가능하다.

1층에서 제작한 위시카드는 3층에서 출력해 무료로 받을 수 있다. AI 검색 정확성 평가 글로벌 1위를 기록한 ‘라이너(Liner)’와 검색 결과를 바로 시각화해 PPT를 자동으로 생성해주는 '펠로(Felo)'도 체험할 수 있다.

2층은 AI 추천 문제를 직접 풀어볼 수 있는 교육존과 커리어 고민 상담 및 영상 편집 기술을 체험할 수 있는 취업존으로 구성돼 있다. 교육존에서는 ▲수학대왕 ▲과학동아AiR ▲러니(국어)를, 취업존에서는 ▲커리어 고민을 상담해주는 ‘코멘토’ ▲AI로 숏폼 제작이 가능한 ‘키네마스터’ ▲AI로 영어 발음 분석 및 발표문을 작성해주는 ‘플랭’을 체험할 수 있다.

LG유플러스는 팝업 스토어 운영에 맞춰 ‘유독픽 AI’ 가입 프로모션도 진행한다. 1층에서 ‘캔바’로 제작한 위시카드 뒷면의 QR 코드로 유독 웹페이지에 방문하면 ‘라이너+캔바’ 조합을 3개월간 0원에 제공하는 혜택을 받을 수 있다.

이현승 LG유플러스 구독옴니플랫폼담당은 “AI 서비스가 일상 속 필수로 자리 잡았지만 구독하기 전 다양한 AI를 직접 체험해보고, 비교하는 자리는 많지 않다는 고객들의 의견을 듣고 팝업 스토어를 기획하게 됐다”며 “‘유독픽 AI’로 편리하고 차별화된 AI 경험을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.