커피·영화·여행까지 통신사 멤버십으로 알뜰하게

여름 막바지, 통신 3사가 멤버십 구성을 다양한 세대와 소비 패턴에 맞춘 ‘생활 밀착형’으로 쏟아낸다.

17일 업계에 따르면 SK텔레콤, KT, LG유플러스는 커피·영화 같은 일상 소비부터 테마파크·숙박·해외여행까지 선택지를 넓혔다.

SK텔레콤은 ‘T멤버십 고객 감사제’의 일환으로 ‘빅 3 릴레이 할인’을 가동하고 있다. 한 달 동안 3개 제휴사를 선정해 각 10일씩 순차 진행하는 방식이다.

8월 라인업 중 스타벅스 이벤트는 이미 종료됐고, 오는 20일까지 파리바게뜨에서는 전 제품 50%(최대 1만원)이 진행 중이다. 이어 도미노피자(8월 21~30일) 구간에서 배달 50%(최대 2만5천원), 방문포장 60%(최대 3만원) 쿠폰을 제공한다. 고객 감사제는 12월까지 5개월간 이어질 예정이다.

해외 여행 성수기에 맞춰 글로벌 멤버십 이벤트도 강화했다. 해외에서도 국내와 동일하게 T멤버십 바코드를 제시하면 약 26만여 개 제휴처에서 할인·무료 이벤트를 받을 수 있다.

8월 대상 국가는 일본으로, 오사카·후쿠오카·유후인에서 이벤트가 열린다. 오사카는 아베노 하루카스 300 전망대 50% 할인, ‘타코야키 마켓’ 타코야키 1개 무료+음료 50%, 후쿠오카는 ‘오가약국’ 500엔 할인+휴족시간 무료 증정, ‘토마토라멘’ 대표 메뉴·식후 리조토 무료 이벤트를 제공한다. 유후인에서는 ‘금상고로케’ 고로케 무료, 버스투어 50% 할인이 적용된다.

9월에는 괌·인도네시아(발리), 10월에는 베트남(나트랑·푸꾸옥)·태국(방콕) 등 순차적으로 멤버십 이벤트가 진행될 예정이다.

KT는 휴가철을 맞아 ‘8월 달달혜택’을 강화해 메가MGC커피와 롯데시네마 무료 쿠폰 40만장을 증정한다. 응모는 8월 21일까지 가능하며, 쿠폰은 25일 일괄 지급된다.

이 밖에도 ‘달달초이스’, ‘달달스페셜’, ‘달달찬스’ 등 다양한 프로그램을 통해 외식 할인과 놀이공원·숙소 할인, 추첨형 굿즈 증정 등세분화된 멤버십 이벤트를 제공한다.

달달초이스는 버거킹·다운타우너·배달의민족 등 외식 코너와 그 외 티맵 대리운전, 롯데시네마 등 할인 이벤트 중 하나를 선택해 이용할 수 있다. 달달스페셜은 모든 이벤트를 중복 이용할 수 있으며, 반올림피자·추억의 국민학교 등 외식을 비롯해 신라면세점·아고다·서울랜드·이월드 등 여행 위주로 멤버십 이벤트를 구성했다. 달달찬스에서는 스타벅스 키링, 메가박스 트위티 봉제 인형 키링 등 한정판 굿즈와 네이버페이 1만원권을 추첨 증정한다.

또한 오는 9월 30일까지 가입자 대상으로 대규모 멤버십 프로그램 ‘케이티 멤버십 페스타(케멤페)’를 운영한다. 등급 제한 없이 전 고객이 참여할 수 있으며, 문화 체험부터 외식·쇼핑·레저까지 다양한 구성으로 마련했다.

대표적으로 9월 6일 열리는 음악 축제 ‘보야지 투 자라섬’ 선착순 무료 예매, 뮤지컬 태양의 서커스와 영화 시사회 초청 이벤트를 진행한다. 이외에도 ‘브로드웨이 42번가’, ‘스웨그에이지’, 부산 쿠자 등 다양한 공연·전시 최대 50% 할인 이벤트도 진행한다.

LG유플러스는 대표 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’을 통해 8월 이벤트를 운영하고 있다. 이번 8월 제휴사는 올해 최대 규모인 52개로 확대해 매일 다른 이벤트를 선보이는 중이다.

18일에는 ▲오뚜기몰 전 제품 30%(최대 2만원) ▲레고랜드 1일 이용권(1+1) ▲LG생활건강 숨 화장품 최대 50% 할인 ▲교보문고 1천원 e교환권(1만원 이상 구매), 19일은 ▲전남친순대 컵순대 무료(순대 주문 시) ▲뽀로로파크 본인 66%·동반 40% ▲베어유 2주 무료 수강 쿠폰 ▲메디코치 매달 1만원 할인 등이 제공된다.

슈퍼투쁠데이인 20일에는 ▲CGV 유플투쁠 세트(팝콘M+음료M) 무료 ▲스파오 5만원 이상 최대 2만원 쿠폰 ▲야놀자 국내 숙소 최대 3만원(25만원 이상)·해외 숙소 최대 3만원(30만원 이상) ▲파파존스 온라인 주문(방문 포장) 최대 50%(1판) 등이 진행된다.

이어서 ▲21일 투썸플레이스·매드포갈릭·원더파크·신라인터넷면세점 ▲22일 미쏘 ▲26일 다이소·씨네Q·오붓 등 다양한 이벤트가 예정돼 있다.

아울러 LG유플러스는 상시 멤버십 이벤트로 유플투쁠 운영일마다 매일 오전 11시 선착순 쿠폰(아이스 아메리카노 1잔 무료, 당일 사용)을 진행하고 있다.