동원F&B, 1만4천원대 '덴마크 하이'로 아이스크림 시장 진출

동원F&B가 프리미엄 유가공 브랜드 ‘덴마크 하이(Hej!)’를 앞세워 아이스크림 시장에 새롭게 진출했다.

동원F&B는 19일 첫 제품으로 ‘덴마크 하이 그릭 프로즌 요거트’를 출시했다고 밝혔다. 이 제품은 100% 국내산 그릭 요거트로 만들어 요거트의 상큼한 맛과 우유의 부드러운 풍미를 살린 것이 특징이다. 덴마크산 유산균을 함유하고 있으며, 100ml 기준 당류 2g, 지방 0.6g에 불과해 저당·저지방을 강조했다.

회사 측은 “40여 년간 축적한 유제품·음료 제조 역량을 접목해 차별화된 아이스크림 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라며 “헬시플레저 트렌드에 맞춘 건강 아이스크림을 국내외 시장에 확장해 새로운 성장 동력으로 키우겠다”고 말했다.

회사의 신제품 덴마크 하이 그릭 프로즌 요거트. (사진=동원F&B)

‘덴마크 하이 그릭 프로즌 요거트’는 474ml 용량으로 가격은 1만4천900원이다.