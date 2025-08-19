일본 돈키호테, 2035년까지 매장 250개 추가로 연다

돈키호테를 운영하는 판 퍼시픽 인터내셔널 홀딩스가 2035년까지 250개의 신규 매장을 열어 코로나19 이후 급증한 해외 관광객 수요에 대응해 장기적으로 매출을 끌어올리겠다는 전략을 세웠다.

18일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 회사는 주요 관광 경로를 따라 매장을 확장하고, 외국인 고객을 겨냥한 면세 판매를 강화하겠다고 실적 발표에서 밝혔다.

판 퍼시픽은 2035년까지 면세 매출 4천억엔(약 3조7천543억원)을 달성하겠다는 목표를 세웠다. 이번 목표액은 지난해 기록한 사상 최대 실적 약 1천742억엔(약 1조6천350억원)의 두 배가 넘는 수준이다.

일본 돈키호테 매장 전경

외신은 이번 계획이 일본 정부가 2030년까지 연간 6천만명의 외국인 관광객 유치를 목표로 하고 있는 상황과 맞물린다고 설명했다. 일본은 코로나19 이후 세계 관광 수요가 회복되고, 약세 엔화가 해외 관광객을 끌어들이면서 사상 최대 방문객 기록이 이어지고 있다.

돈키호테는 지난 1980년 도쿄에서 첫 매장을 연 뒤, 잡화부터 식품·가전 등을 판매하는 생활용품점 체인으로 성장다. 일본 젊은 층은 물론 외국인 관광객에게도 접점을 확대하며 일본 전역에 매장을 두고 있다.

최근에는 ‘돈돈돈키’라는 이름으로 해외 매장을 확대하며 글로벌 브랜드로 발돋움했고, 미국과 말레이시아, 싱가포르, 홍콩 등 7개국에 진출해 있다.

국내에서도 인지도를 넓히고 있다. 지난달 회사는 GS25와 손잡고 더현대에서 한 달간 팝업스토어를 열었다. 일본 현지 매장에서 인기 있는 식품과 생활용품을 직접 체험할 수 있도록 구성해 큰 호응을 얻은 바 있다.