서울대, 'SAIPCON 2025' 개최…AI발 산업 대격변, '생존 공식' 모색

서울대학교를 중심으로 모인 국내외 인공지능(AI) 전문가들이 AI 거버넌스의 전환을 모색한다. 기술 발전이 야기한 사회·경제적 균열을 넘어 지속가능한 공존의 해법을 찾으려는 취지다.

서울대학교 인공지능 정책 이니셔티브(SAPI)와 인공지능신뢰성연구센터(CTAI)는 오는 21일 용산 서울 드래곤시티에서 '서울 AI 정책 컨퍼런스 2025(SAIPCON 2025)'를 개최한다고 18일 밝혔다. 올해 컨퍼런스는 'AI 거버넌스의 전환 : 균열을 넘어 공존으로'라는 주제로 열린다.

이번 행사는 이은주 CTAI 센터장과 김명주 AI 안전연구소장의 축사로 시작된다. 이어 윤성로 서울대학교 교수, 석상옥 네이버랩스 대표, 임용 SAPI 디렉터가 각각 기술 산업 정책 관점에서 AI의 미래를 조망하는 오프닝 강연을 진행한다.

서울 인공지능(AI) 정책 컨퍼런스 2025 (사진=SAPI)

첫 세션은 AI를 전례 없는 '특별한' 기술로 볼 것인지 또 하나의 '일반적인' 혁신 기술로 볼 것인지에 대한 논의로 문을 연다. 사야슈 카푸어 프린스턴대학교 연구원의 기조연설 후 패널 토론이 이어진다. 다음 패널에서는 AI 도입이 가져올 노동 구조 변화와 그에 따른 경제적·윤리적 문제들을 살핀다.

AI 시대의 창의성과 인간성의 본질을 파헤치는 논의도 이어진다. 이 세션은 앤서니 K. 브랜트 라이스대학교 교수의 기조연설로 시작하며 학계와 산업계 전문가들이 패널로 참여해 심도 깊은 토론을 진행할 예정이다.

안보 지형의 변화 역시 주요 의제로 다뤄진다. 특히 미중 체제 경쟁을 포함한 AI와 안보 문제가 재닛 나폴리타노 전 미국 국토안보부 장관과의 특별대담 형식으로 심도 있게 논의된다.

법과 제도의 역할에 대한 세션은 조셉 해링턴 펜실베니아대학교 와튼 스쿨 교수의 기조연설로 시작된다. 해링턴 교수가 AI 시장의 공정성과 규제 균형 문제를 짚고 이후 세 개의 개별 패널에서 ▲가격 알고리즘의 경쟁법적 규율 ▲AI 시대의 균형 잡힌 저작권 정책 ▲사법시스템에의 AI 도입 문제 등 구체적인 현안이 다뤄진다.

마지막 라운드테이블 세션에서는 컨퍼런스 논의가 종합된다. 앞서 다룬 다양한 사회적 단층선을 극복하는 데 AI 표준이 기여할 방안을 모색하며 마무리된다. 컨퍼런스 정보 확인과 참가 신청은 공식 웹사이트에서 가능하며 참가비는 무료다.

임용 SAPI 디렉터는 "우리나라의 AI 거버넌스 논의가 기술 발전에 맞춰 또 한번 전진하는 계기가 되기를 바란다"며 "AI 시대 과제들의 근저에 놓인 사회적 갈등과 원인을 성찰할 것"이라고 밝혔다.

관련기사

이은주 CTAI 센터장은 "이번 컨퍼런스는 AI가 제기하는 다양한 사회적 문제와 규범적 도전을 진단하고 지속가능한 사회를 위한 거버넌스 전략을 모색하는 의미있는 논의의 장이 될 것"이라고 말했다.

윤성로 서울대학교 교수는 "다양한 논의들이 단순한 담론에 그치지 않고 실제 정책과 사회 변화로 이어지길 바란다"며 "현실적이고 혁신적인 AI 거버넌스 방안을 모색하는 데 중요한 기여를 할 것"이라고 밝혔다.