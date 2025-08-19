우리은행, 하반기 신입 행원 채용 시작…AI 역량 검사 도입

우리은행이 총 195명의 신입 행원을 뽑는 하반기 신입행원 채용을 오는 28일까지 진행한다.

이번 채용은 ▲기업금융 ▲개인금융 ▲지역인재 ▲우리 투게더 ▲테크(Tech) ▲IT특성화고 ▲보훈 특별채용 ▲장애인 특별채용 등 8개 부문에서 진행된다. 특히, 지역인재 부문은 6개 지역으로 확대해 지역밀착형 채용을 강화한다.

절차는 ▲서류 ▲1차·2차·최종 면접으로 이뤄지며, 서류 접수는 28일까지 우리은행 채용 홈페이지서 서하면 된다.

우리은행 전경.

우리은행은 올해 신설된 ‘우리 투게더’부문을 통해 ▲기초생활수급자 ▲차상위계층 ▲다문화가정 자녀 등 사회적 배려 대상자의 채용을 확대하고, 군 전역(예정) 장교에게 새로운 출발의 기회를 제공한다. 아울러 지역거점 국립대학에서 채용 상담과 설명회를 진행하고, 지원자 편의를 위해 1차 면접을 해당 지역에서 실시할 계획이다.

이번 채용에서는 서류전형 과정에 AI역량검사를 도입해 직무 적합성과 잠재역량을 정밀 평가한다. 또한, ‘Tech’ 및 ‘IT특성화고’ 부문 코딩테스트를 기존 오프라인 방식에서 온라인 방식으로 전환했다.