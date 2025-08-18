XPLA, 블록체인과 AI 연결하는 MCP 공개…웹3 진입장벽 낮춰

글로벌 블록체인 메인넷 XPLA는 누구나 간편하게 메인넷과 AI를 연결할 수 있는 ‘MCP(Model Context Protocol, 모델 컨텍스트 프로토콜)’를 공개했다고 18일 밝혔다.

XPLA MCP는 공식 웹사이트와 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

MCP는 AI 모델(LLM)이 외부 데이터 소스 및 도구와 표준화된 방식으로 상호 작용할 수 있도록 설계된 개방형 프로토콜이다. AI 모델이 필요한 정보를 실시간으로 가져오거나 외부 소프트웨어와 협업할 수 있는 환경을 조성해 활용도를 높일 수 있다. MCP를 블록체인에 적용하면 AI 모델이 블록체인에 저장된 데이터에 접근할 수 있게 된다.

블록체인과 AI 연결하는 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 도입

XPLA는 자체 MCP 개발을 통해 XPLA 메인넷에 대한 이용자의 편의성을 높이고 웹3에 대한 진입장벽을 낮추고자 했다. 배포된 MCP는 AI 클라이언트 도구 ‘클로드’와 개발툴 ‘커서’에서 사용할 수 있다.

폴 킴 XPLA 팀 리더는 “MCP를 활용하면 어렵게 느껴지는 블록체인에 AI를 결합해 복잡한 개발 용어가 아닌 자연어로 누구나 쉽게 정보를 탐색하고 프로덕트를 개발할 수 있다”라며 “최신 기술 도입을 통해 누구나 쉽게 접근할 수 있는 XPLA 생태계를 조성해 나갈 것”이라고 말했다.