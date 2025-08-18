[인사] 문화체육관광부

인사입력 :2025/08/18 08:41

◇국장급

▲체육국 체육협력관 최성희

