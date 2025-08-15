[1분건강] 여름에 위험한 척추·관절 건강 빨간불

여름철 야외 활동과 냉방에 따른 근골격계 부상 위험도 커져 주의를 기울여야겠다.

건강보험심사평가원에 따르면, 허리디스크 환자는 여름철 많이 늘어난다. 지난 2022년부터 3년간 7월~8월 평균 환자 수는 36만2천893명으로, 전체 월별 평균 35만953명보다 약 3.4% 높았다. 목디스크 환자도 연중 7월~8월 환자 수가 가장 늘어났다.

허리디스크는 척추뼈 사이의 추간판 디스크에서 수핵이 밀려 나와 신경을 비롯한 주위 조직을 압박하고 통증 및 신경학적 증상을 유발하는 질환이다. 여름 급성 허리디스크는 ▲잘못된 자세로 물건 들기 ▲장시간 운전 ▲낙상 등의 이유로 발생한다. 냉방기기 노출까지 더해지면 척추 주변 근육이 경직되기 쉽고 목과 허리에 가해지는 압력이 늘어 부상의 위험이 커진다.

여름철 허리디스크를 예방하려면 짐이나 물건을 나를 때는 구부정한 자세로 드는 것을 피하자. 운전 시 머리와 목을 앞으로 내밀지 않고 바른 자세를 유지해야 한다. 운동을 하기 전에는 스트레칭이나 준비 운동으로 근육과 인대를 유연하게 이완하고 시작하는 습관을 들여야 한다. 추간판에 지나친 하중이나 진동이 가해지는 것도 피해야 한다.

증상이 시작됐다면 제때 병원을 찾아 진단을 받아야 한다. 허리디스크 환자들은 요통보다도 다리나 엉덩이의 저림과 통증을 겪는 경우가 더 많다. 이 때문에 엉뚱한 진료과를 찾거나, 민간요법에 의존하다 치료 시기가 늦어지는 경우도 적지 않다.

허리디스크는 초기에 치료할수록 비수술적 요법으로 충분히 호전할 가능성이 높다. 척추는 신체의 중심을 담당하는 만큼, 부상과 악화 증상을 제대로 치료하지 않고 그대로 방치하면 증상이 만성화되고 이에 따른 이차적인 근골격계 질환도 겪을 수 있다.

또한 무릎도 여름철 관리에 신경 써야 한다. 몸의 무게를 지탱하고, 우리 몸의 관절 중 가동성이 제일 크고, 안정성 유지를 위해 관절 안팎의 인대들이 함께 얽혀있다. 활동이 증가하면 구조물 손상의 위험이 늘어 가장 다치기 쉬운 부위기도 하다. 무리한 활동이나 근육 경직 등으로 무릎 관절에 과부하가 걸리게 되면 관절 부상이나 염증 위험이 커진다.

여름철 가장 다치기 쉬운 무릎 내 구조물 중 하나는 반월상 연골이다. 반월상 연골은 무릎 내부에서 관절을 안정적으로 유지하며 쿠션 역할을 하는 구조물이다. 반월상 연골이 손상되면 통증과 부기, 무릎이 잘 펴지거나 굽혀지지 않는 ‘락킹(locking) 증상’ 등이 나타날 수 있다.

스포츠 활동에서 주로 일어나는 전방십자인대 파열 시에도 반월상 연골 손상이 동반하는 경우가 많다. 전방십대인대 파열은 갑작스러운 정지나 방향 전환, 점프 후 잘못된 착지 등으로 인해 인대가 발생하는 손상이다.

무릎 인대 및 관절 연골도 주의가 필요하다. 반복적으로 점프하는 활동을 많이 할 경우 슬개골과 경골을 연결하는 인대에 염증이 생길 수 있다. 이는 점퍼 무릎(jumper's knee)이라고도 부르는 슬개건염의 원인이 된다. 이 밖에도 달리기나 사이클링, 하이킹 등의 활동 시 무릎을 과도하게 사용하면 관절 구조가 손상되거나 염좌가 발생할 가능성이 크다.

때문에 통증을 참고 운동을 억지로 해서는 안 된다. 스트레칭과 가벼운 달리기 등 비롯한 준비 운동으로 충분한 워밍업 시간을 가진 이후 활동을 시작해야 한다. 활동 후에는 반드시 무릎을 풀어줘야 한다.

평소 무릎 주변과 허벅지 근육을 강화하는 운동이나 밸런스 운동 등을 하는 것도 도움이 된다. 적절한 장비와 운동화를 신는 것도 중요하다. 만일 무릎에 통증이나 손상이 발생하면 초기에 병원을 찾아야 한다.

윤강준 대표원장은 “매년 여름이면 다양한 스포츠 활동 중 다치는 신규 환자들이 증가하고, 통증 악화를 호소하는 기존 환자도 많다”라며 “허리‧목디스크‧무릎‧어깨관절 질환자들은 여름철 활동에 더 주의를 기울여야 한다”라고 설명했다.

아울러 “내 몸의 한계를 파악해 바른 자세로 무리 없는 활동을 즐기되 이상 증상을 느끼면 전문의에게 진단을 받아야 한다”라며 “척추와 관절은 한번 손상되면 회복이 까다롭고 통증이 만성화되기 쉬워 적절한 초기 대응이 중요하다”라고 당부했다.