숏폼 한 번 보면 20분 넘게...주로 유튜브로 시청

‘숏폼’ 이용자들이 영상을 한 번 보기 시작하면 평균 21분 동안, 주로 유튜브로 시청하는 것으로 나타났다.

17일 컨슈머인사이트에 따르면 회사는 매년 2회(상·하반기 각 1회, 회당 표본규모 약 3만명) 실시하는 ‘이동통신 기획조사’의 제41차(’25년 상반기) 조사에서 14세 이상 휴대폰 사용자 3천151명에게 숏폼 콘텐츠 이용 경험을 묻고 그동안의 추이를 분석했다.

조사에서 응답자에게 제시한 숏폼 시청 플랫폼은 ▲유튜브 ‘쇼츠’ ▲인스타그램 ‘릴스’ ▲‘틱톡’ ▲페이스북 ‘릴스’ ▲네이버 ‘클립’ ▲다음 숏폼 ‘오늘의 숏’ ▲OTT 앱 내 짧은 영상(쿠팡플레이 클립, 숏차 등) 등이었다.

스마트폰이나 태블릿을 이용한 영상 시청 시간은 하루 평균 97분이었다. ‘1시간~2시간 미만’ 시청이 26%로 제일 많았고, ‘2시간~3시간 미만’이 18%, ‘3시간 이상’도 17%에 달했다. 전체의 60%가 하루 1시간 이상 영상을 시청하는 셈이다.

특히 10대·20대는 그 비율이 74%로 제일 높았고 3시간 이상 시청자도 28%에 달해 명실상부한 ‘스마트 시네마 키즈’ 세대라 할 만하다.

영상 유형별 선호도(복수응답)에서는 ‘풀버전’(59%)이 1위, ‘숏폼’(49%)이 2위였다. ‘요약편집 영상’(45%), ‘실시간 방송’(25%)이 뒤를 이었다. 특히 10대는 62%가 숏폼을 선호해 풀버전(47%)을 앞섰고, 20대·30대는 풀버전과 숏폼 선호도가 모두 50%대로 큰 차이는 없었다.

숏폼의 주요 시청 채널은 단연 유튜브였다. 플랫폼별 이용률(최대 3순위, 복수응답)에서 유튜브 ‘쇼츠’가 75%로 압도적 1위였고 인스타그램 ‘릴스’(43%), ‘틱톡’(20%), ‘네이버 클립’(17%) 등의 순이었다. 다만 인스타그램 릴스는 10~30대에서 모두 과반수 이용률(71%~53%)로 선전했다. 틱톡은 10대 이용률(40%)이 평균의 2배 수준으로 유독 높았다. SNS 기반 자기표현 욕구가 강한 10대에서는 쇼츠, 릴스, 틱톡 등 다양한 플랫폼을 고르게 활용하는 경향을 보였다.

숏폼 연속 시청 시간은 ‘10~20분 미만’(24%)이 가장 많았으나 연령이 낮을수록 길어지는 경향을 보였다. 10대의 경우 ‘1시간 이상’ 비율이 26%로 제일 높았던 반면 60대 이상에서 ‘5분 미만’이 27%였다.

선호 주제는 ‘유머·밈·웃긴 영상’이 55%로 압도적 1위였다. 이어 ‘뉴스·시사·정보’(35%), ‘여행·브이로그’(34%) 순이었다. 성별로 남성은 ‘게임·e스포츠’를, 여성은 ‘먹방·요리’, ‘반려동물’, ‘뷰티·패션’을 상대적으로 더 선호했다.

한 편당 선호하는 영상 길이는 ‘30분~1시간 미만’(35%)이 모든 연령에서 가장 높았지만 10대~30대는 ‘10분~30분 미만’을, 40대~60대 이상은 ‘1시간~2시간 미만’을 상대적으로 선호했다. 숏폼의 핵심층이 10·20대라는 사실과 맞물려 세대별 영상 길이 선호 차이를 보여준다.