삼성SDI, 상반기 배터리3사 R&D 투자 1위…매출 대비 11.1%

올해 상반기 배터리3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온) 중에서 연구개발(R&D)에 가장 많은 비용을 투자한 곳은 삼성SDI인 것으로 나타났다.

14일 삼성SDI가 공시한 반기보고서에 따르면 상반기 연구개발비 총액은 7천44억원이다. 지난해 6천933억원보다 늘어난 규모다. 매출액에서 연구개발비가 차지하는 비중도 지난해 7.2%에서 11.1%로 늘었다.

LG에너지솔루션 올 상반기 연구개발비는 6천203억으로 매출액 5.2%에 해당하는 규모다. 지난해 상반기 5천200억원보다 증가했으며, 매출에서 R&D가 차지하는 비중 역시 4.2%에서 1%p 올랐다.

실적난으로 재무구조가 악화된 SK온은 3사 중에서 가장 적은 비용을 투입했다. 올 상반기 연구개발비는 1천480억원으로 매출액에 0.52%에 그쳤다. 지난해와 연구개발비 총액은 비슷하지만 올해 매출 규모 감소로 인해 연구개발비가 매출액에서 차지하는 비중은 지난해 상반기(4.59%)보다 크게 줄었다.