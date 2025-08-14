삼성SDI, 상반기 배터리3사 R&D 투자 1위…매출 대비 11.1%

연구개발비 삼성SDI>LG엔솔>SK온 순

디지털경제입력 :2025/08/14 19:48

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

올해 상반기 배터리3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온) 중에서 연구개발(R&D)에 가장 많은 비용을 투자한 곳은 삼성SDI인 것으로 나타났다. 

14일 삼성SDI가 공시한 반기보고서에 따르면 상반기 연구개발비 총액은 7천44억원이다. 지난해 6천933억원보다 늘어난 규모다. 매출액에서 연구개발비가 차지하는 비중도 지난해 7.2%에서 11.1%로 늘었다. 

LG에너지솔루션 올 상반기 연구개발비는 6천203억으로 매출액 5.2%에 해당하는 규모다. 지난해 상반기 5천200억원보다 증가했으며, 매출에서 R&D가 차지하는 비중 역시 4.2%에서 1%p 올랐다.

실적난으로 재무구조가 악화된 SK온은 3사 중에서 가장 적은 비용을 투입했다. 올 상반기 연구개발비는 1천480억원으로 매출액에 0.52%에 그쳤다. 지난해와 연구개발비 총액은 비슷하지만 올해 매출 규모 감소로 인해 연구개발비가 매출액에서 차지하는 비중은 지난해 상반기(4.59%)보다 크게 줄었다. 

관련기사

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
K-배터리 R&D LG엔솔 삼성SDI SK온

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

예스24 또 속였나?..."1차 해킹 때 백업망도 랜섬웨어 감염"

삼성·SK, 올 상반기 R&D에 '적극 투자'…AI 시대 준비

"소비쿠폰 사용도 막았다"…홈플러스 폐점 발표에 노조·종사자 "철회하라"

메가존클라우드, AI 챔피언 대회 인프라 사업 수주…정부 AI 인재 육성 사업 주도

ZDNet Power Center