"IT로 장애인에 희망을"...'8회 디테크 공모전' 열려

법무법인 디엘지(대표변호사 조원희·안희철)는 ‘제8회 디테크(D-Tech) 공모전’ 참가팀을 오는 9월 21일까지 모집한다고 밝혔다.

'디테크 공모전'은 장애로 일상생활에서 겪는 다양한 불편과 어려움을 개선하기 위한 혁신적인 보조과학기술·디자인·서비스 기획을 발굴하는 대회다. 올해가 8년째다. 인큐베이팅 트랙(트랙1)과 액셀러레이팅 트랙(트랙2)으로 나눠 진행된다. 인큐베이팅 트랙은 개발 및 사업화 계획이 포함된 기획서나 디자인 시안을 포함한 비즈니스 모델을 대상으로 하고, 액셀러레이팅 트랙은 시제품 및 실제 판매 상품 또는 서비스 모델을 대상으로 한다. 개인 또는 팀 단위로 누구나 응모할 수 있다.

본선 시상은 각 트랙별 대상, 최우수상, 우수상을 선정해 하고 총 상금 3100만 원을 지급한다. 수상팀에게는 수상금 외에도 ▲탭엔젤파트너스/MYSC 엑셀러레이팅 참여 기회 ▲법률·회계·특허 자문 ▲기업 투자 유치 지원 등 다양한 혜택을 제공한다.

특히 올해 공모전은 발표자를 선정해 멘토링을 거친 뒤, 본선 심사를 국회의원회관에서 진행하는 등 기존과 차별화한 방식으로 열린다. 참가 신청은 디테크 공식 홈페이지 또는 이벤터스 페이지에서 가능하다.

김용혁·염형국 디엘지 공익인권센터장은 “장애를 가진 분들은 비장애인에 비해 일상생활에서 다양한 제약에 직면한다”며 “이번 디테크 공모전을 통해 이러한 제약이 더 이상 장벽이 되지 않도록, 기술과 디자인 역량을 가진 참가자들의 창의적이고 혁신적인 제안이 많이 나오길 기대한다”고 밝혔다.

이번 공모전은 법무법인 디엘지와 한국사회복지협의회, 엠와이소셜컴퍼니(MYSC), 한국장애인재활협회, 한국장애인단체총연맹, 권칠승 더불어민주당 의원, 박상혁 더불어민주당 의원, 최보윤 국민의힘 의원이 공동주최한다. 또 보건복지부, 서울특별시, JYP엔터테인먼트, 서일이앤엠㈜, 탭엔젤파트너스, (사)한국에듀테크산업협회가 후원한다.