셀트리온제약, 2분기 매출 1313억원…전년比 12.1%↑

셀트리온제약의 2분기 매출액이 전년동기 대비 12.1% 상승한 1천313억원이라고 14일 공시했다.

영업이익은 지난해 같은 시기와 비교해 64.8% 증가한 155억원을 기록했다. 영업이익률은 4%p 이상 오른 11.8%다. 상반기 누적 매출액은 2천438억2천만원, 영업이익은 262억5천만원으로 각각 전년동기 대비 13.9%, 100.3% 증가했다.

케미컬 사업 부문에서 663억원의 매출이 발생했다. 주력 제품인 간장용제 ‘고덱스’가 지난해 같은 기간보다 6.9% 성장한 160억원을, 고혈압 치료제 ‘딜라트렌정’이 7% 늘어난 151억원의 매출을 기록했다.

당뇨병 치료제 ‘네시나’는 전년동기 대비 65.7% 오른 64억원의 매출을 기록했다. 당뇨병 치료제 ‘액토스’와 고혈압 치료제 ‘이달비’는 각각 18억원, 27억원 대의 매출을 달성했다.

바이오시밀러 사업에서는 지난해 같은 시기와 비교해 58.3% 증가한 325억원의 매출을 기록했다. 자가면역질환 치료제 ‘램시마’, 유방암ᆞ위암 치료제 ‘허쥬마’, 혈액암 치료제 ‘트룩시마’가 총188억원의 매출을 냈다. 자가면역질환 치료제 ‘유플라이마’는 지난해 같은 기간보다 129.4% 성장한 18억원, 항암제인 ‘베그젤마’는 125.5% 성장한 20억원의 매출액을 기록했다.

또 자가면역질환 치료제 ‘스테키마’, 안질환 치료제 ‘아이덴젤트’, 알레르기성 천식 치료제 ‘옴리클로’, 골질환 치료제 ‘스토보클로-오센벨트’ 등에서 총 97억원의 매출액이 나왔다.

위탁생산 부문에서는 자가면역질환 치료제 ‘램시마SC’, ‘유플라이마’ 등 PFS 제품의 상업생산이 늘어나면서 전년동기 대비 24.6% 성장한 232억의 매출을 기록했다.

회사는 앞으로 ▲바이오시밀러 제품 생산 증대 ▲내재화 제품의 경쟁력 강화 ▲위탁생산 확대 등으로 매출 성장과 수익성을 제고할 계획이다. 아울러 연구개발(R&D) 투자로 시장 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

회사 관계자는 “기존 제품 성장세와 신규 제품의 판매 본격화에 힘입어 역대 최대 2분기 실적을 달성했다”라며 “안정적 생산 기반으로 주력 품목의 판매 경쟁력을 강화해 지속적인 성과를 이어가겠다”라고 밝혔다.