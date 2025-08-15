'럭비사랑' 최윤 OK금융 회장…연 20.25% 럭비적금도 내놨다

럭비에 누구보다 진심인 최윤 OK금융 회장이 럭비 드라마를 볼 경우 최대 연 20.25%를 주는 적금을 내놨다.

15일 OK저축은행은 국내 럭비 드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다' 방영을 기념하며 'OK트라이적금'을 출시했다고 밝혔다.

OK트라이적금은 가입금액을 매일 5천원 또는 1만원 중 선택해 30일 동안 매일 납입하는 정액 적립식 상품이다. 기본금리는 연 4%이며, 가입 기간 내 30회차를 모두 납입하면 연 1%p의 우대금리가 적용된다. 여기에 드라마 트라이 시청 인증을 완료하면 연 15.25%p가 추가된다. 시청 인증은 드라마 트라이를 시청하는 장면을 TV나 기기 화면과 함께 촬영, OK저축은행 모바일 앱을 통해 만기 1일 전까지 올리면 된다.

드라마 트라이는 'OK 읏맨 럭비단' 선수들이 출연하는 국내 첫 럭비 드라마다. OK저축은행은 드라마 제작을 지원했다.

OK금융은 특히 럭비 저변을 확대하고자 하는 최윤 회장 의지에 발맞춰 다양한 활동을 이어나가고 있다. 지난해 넷플릭스 오리지널 예능 '최강럭비'를 제작 지원한 바도 있다. 2016년부터 OK금융은 국내선 유일하게 '럭비선수특채'를 8년째 운영 중이며, 국내 금융사로는 최초로 럭비 실업구단을 2024년 창단하기도 했다.

또한 럭비 꿈나무 육성과 교내 럭비 교육 활성화를 위한 지원도 아끼지 않고 있다. 지난 2021년부터 럭비계 친선 골프대회인 ‘OK금융그룹배 럭비 고교동창 노사이드 채리티매치’를 개최한 바 있다.