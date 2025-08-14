"에이전틱AI로 병원 감염 대응"...아크릴, 대형 프로젝트 수행

인공지능 플랫폼 전문기업 아크릴(대표 박외진)이 자사의 LLMOps 플랫폼 '조나단(Jonathan)'의 에이전틱AI(Agentic AI) 기술을 이용한 병원 감염 대응 분야에 본격 나선다.

아크릴은 자사가 참여한 경북대학교병원 컨소시엄이 보건복지부가 주관한는 '한국형 ARPA-H 프로젝트' 핵심 과제인 '융·복합 지능형 에이전트 기반 맞춤형 병원감염 극복' 연구에 선정됐다고 14일 밝혔다.

아크릴은 칠곡 경북대학교병원, 서울성모병원, 강남성심병원 등 국내 주요 의료기관들과 컨소시엄을 구성해 지능형 항생제 적정사용관리(Agentic-ASP) 시스템을 개발, 실증한다. 보건복지부, 한국보건산업진흥원 K-헬스미래추진단 한국형 ARPA-H 프로젝트 사업 지원을 받아 수행하는 이번 대규모 국책사업은 'AI 에이전트'들의 협력 지능을 통해 병원 감염 대응을 위한 항생제 적정 관리 문제를 근본적으로 해결하는 것을 목표로 한다.

이번 사업 수행을 위한 아크릴의 핵심 경쟁력은 이미 검증된 '조나단' 플랫폼에 있다. '조나단'은 고객사의 개발 비용과 구축 시간을 70% 이상 단축시키고, GPU 효율화를 통해 LLM 학습 속도를 53% 향상시키는 솔루션으로, '2024년 AI 서비스 어워드'에서 대상을 수상한 바 있다.

LLM 중심의 AI 서비스 개발 및 운영을 위한 멀티 에이전트 특화 LLMOps인 ‘조나단 에이전트베이스(Jonathan AgentBase)’ 화면 (사진=아크릴)

아크릴은 조나단을 모델 관리·배포 중심의 LLMOps를 넘어, 자율적 AI 에이전트들이 유기적으로 협력하는 'AgentOps' 플랫폼으로 진화시켜, 국내 최초로 의료 현장에서 다수의 AI 에이전트가 실시간으로 상호작용하며 최적의 의사결정을 내리는 'Synergistic AI Multi-Agent' 기술을 적용할 계획이다.

박외진 아크릴 대표는 "이번 과제를 통해 조나단의 강력한 인프라와 운영 노하우를 기반으로 하는 멀티 에이전트 서비스의 맞춤화, 운영 자동화, 반응 지능화 기술이 병원 감염 대응 문제 해결에 효과적임을 증명할 것"이라며 "이는 단일 AI 모델의 한계를 뛰어넘은 멀티 에이전트 기술이 복잡한 의료 현장의 문제 해결에 더욱 혁신적 접근임을 입증하는 최초 사례가 될 것"이라고 강조했다.

"AI가 할 수 있는 가장 선한 일은 의료 혁신"

이어 박 대표는 "AI가 인류를 위해 할 수 있는 가장 선한 일은 사람의 건강한 삶을 돕는 것"이라며 "아크릴의 Agentic AI 기술이 의료 현장의 복잡한 문제를 해결하고, 의료진의 업무 부담을 줄여 궁극적으로 환자 치료 성과를 높이는 데 기여하겠다"고 포부를 밝혔다.

한편, 아크릴은 이미 Agentic AI 분야에서 차별화된 기술력을 보유하고 있다. 2024년 NeurIPS, EMNLP 등 세계 최상위 학회에서 체화형 에이전트를 위한 LLM RAG 확장 기술과 LLM 기반 계층적 태스크 계획과 관련한 연구 결과들을 발표했고, 한국어 대규모 언어모델 '아름'(A-LLM)은 W&B의 '호랑이 리더보드'의 오픈소스 부문 1위를 4개월간 기록했다.

올해는 과학기술정보통신부의 'AI스타펠로우십지원사업'에 성균관대학교와 함께 선정돼 115.5억원 규모의 차세대 AI 에이전트 기술 개발을 추진 중이다. 또 식약처로부터 우울증, 전립선비대증 등 AI 의료기기 4개 품목에 대한 허가를 획득하며 헬스케어 AI 분야 기술력을 입증했다.

아크릴은 연 매출 100억원 이상의 안정적인 실적을 유지하며 IPO를 위한 상장 심사를 진행 중이다. 통일부, 보훈부 등 중앙부처부터 LG전자 등 대기업까지 80여 곳의 고객사를 확보했다. 2023년 대한민국 인공지능산업대상 과기정통부 장관상과 SW제품대상 국무총리상을 수상한 바 있다. 2025년에도 한국인공지능산업협회(AIIA)가 주관한 ‘Emerging AI+X Top 100’에 선정, 5년 연속 뽑혔다. 또 포브스코리아(ForbesKorea)가 발표한 ‘대한민국 AI 50’에도 2년 연속 선정됐다.