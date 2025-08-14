조이시티(대표 조성원)는 애니플렉스와 공동 개발 중인 모바일 전략 게임 ‘바이오하자드 서바이벌 유닛(BIOHAZARD Survival Unit)’의 시네마틱 영상을 공개했다고 14일 밝혔다.

‘바이오하자드 서바이벌 유닛’은 캡콤의 인기 게임 ‘바이오하자드(Resident Evil)’ 시리즈의 세계관을 계승하면서도 새로운 평행 세계를 배경의 모바일 전략 게임으로 한국, 일본을 비롯해 북미·유럽·아시아 등 글로벌 시장에 연내 서비스를 목표로 개발 중이다.

이번 시네마틱 영상은 풀 3D 애니메이션 '바이오하자드: 데스 아일랜드' 등을 제작한 Quebico가 맡았으며, ‘바이오하자드’ 특유의 긴장감과 게임의 전략성, 속도감 있는 전개를 영상으로 담아냈다.

조이시티, ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’ 시네마틱 영상 공개.

특히 영상에서는 원작 시리즈의 친숙한 캐릭터들이 등장하며, 이를 기반으로 새로운 팀을 편성할 수있는 특징을 표현하여 ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’ 세계관의 몰입감을 높였다.

관련기사

뿐만 아니라 이번 시네마틱에는 개성적인 보컬, 독창적인 퍼포먼스를 보이는 일본의 인기 밴드 ’QUEEN BEE’의 테마곡 ‘Mountain Hunt’가 삽입되어 영상의 긴장감과 속도감을 한층 끌어올렸다.

한편, 조이시티는 오는 20일부터 독일 쾰른에서 개최되는 ‘게임스컴 2025’ B2B관에 ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’의 단독 부스를 만들고 글로벌 협력을 확대할 계획이다.