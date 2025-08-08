조이시티, '바이오하자드 서바이벌 유닛' 사전등록 100만명 돌파

캡콤 '바이오하자드' 세계관을 계승한 모바일 전략 게임, 하반기 중 글로벌 출시

게임입력 :2025/08/08 16:00

정진성 기자

조이시티(대표 조성원)는 '바이오하자드' IP(지식재산권)를 활용한 모바일 전략 게임 '바이오하자드 서바이벌 유닛'의 사전 등록자 수가 100만명을 돌파했다고 8일 밝혔다.

'바이오하자드 서바이벌 유닛'은 캡콤의 '바이오하자드'를 기반으로 일본 캡콤과 협력해 일본 애니플렉스와 조이시티가 공동 개발 중인 신작 모바일 전략 게임이다. 

이 게임은 원작 시리즈의 세계관을 계승하면서도 새로운 평행 세계를 배경으로 한 오리지널 스토리를 선보이며 레온, 클레어, 질 등 원작의 대표 캐릭터들이 등장한다.

조이시티는 '바이오하자드 서바이벌 유닛'을 2025년 하반기 한국과 일본을 포함한 북미, 유럽, 아시아 지역에 글로벌 동시 출시할 계획이며, 출시 전까지 게임성과 콘텐츠 완성도를 높일 방침이다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
조이시티 바이오하자드서바이벌유닛 바이오하자드 캡콤

