李 대통령, 문체부 제1차관 김영수-제2차관 김대현 임명

이재명 대통령은 13일 김영수 국립중앙박물관 행정운영단장을 제1차관에 김대현 전 문화체육관광부 종무실장을 제2차관에 임명했다.

김영수 제1차관은 1967년 서울 출신으로 서울 배문고등학교와 서울대학교 미학과를 졸업했으며, 미국 시라큐스대학교에서 행정학 석사를 취득했다.

행정고시 38회 출신인 김영수 제1차관은 문화체육관광부 기획조정실장, 콘텐츠정책국장, 국립한글박물관장 등을 거쳤으며 최근까지 국립중앙박물관 행정운영단장을 맡아왔다.

김대현 제2차관은 1968년 충북 보은 출신으로 대전 보문고등학교, 연세대학교 행정학과를 졸업하고 미국 센트럴미시간대학교에서 레크리에이션·레저 석사를 취득한 인물이다.

행정고시 37회로 공직에 입문해 문화체육관광부 체육정책과장, 세계관광기구(UNWTO) 파견, 2018평창동계올림픽대회 조직위 문화행사국장 등을 역임했다.

강유정 대통령실 대변인은 "김영수 제1차관은 정책에 대한 풍부한 이해를 바탕으로 우리나라 글로벌 소프트파워 빅5 도약을 뒷받침할 정책전문가로 기대된다"고 말했다.

이어서 "김대현 제2차관은 세계 관광기구, 평창동계올림픽 조직위 파견 등 체육관광분야에서 누구보다 풍부한 경험을 바탕으로 업무에 대한 깊은 이해에 기반한 판단력이 장점"이라고 설명했다.