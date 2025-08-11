최휘영 문체부 장관, 공연 현장서 'K-뮤지컬' 진흥 지원 확대 약속

최휘영 문화체육관광부 장관은 지난 9일 오후 대학로 홍익대학교아트센터 대극장을 방문해 뮤지컬 ‘스웨그에이지 외쳐, 조선’ 창·제작진을 격려했다.

최 장관은 지난 주말 연극계 현장 방문에 이어 뮤지컬 공연 현장을 찾은 자리에서 예술인들의 활동 여건을 점검하고, 일선의 목소리를 청취하며 ‘K(케이)-뮤지컬’ 진흥을 위한 지원 확대를 약속했다.

2019년 초연 이후 꾸준한 사랑을 받아온 창작 뮤지컬 ‘스웨그에이지 외쳐, 조선’은 올해 서울에서 사연(四演)을 맞이했다. 특히 다음 달 8일 영국 웨스트엔드 질리언 린 극장에서 공연을 올릴 예정인 만큼 한국 창작 뮤지컬의 성공적인 해외 진출 사례로 주목받고 있다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 8일 서울 종로구 대학로 홍익대학교아트센터 대극장을 방문해 뮤지컬 <스웨그에이지 외쳐, 조선!>을 관람한 뒤 출연진과 관계자를 만나 ‘케이-뮤지컬’ 진흥을 위한 의견을 나누고 있다.(사진=문체부)

또한 이 작품은 문체부의 예산으로 예술경영지원센터가 주관하는 ‘케이-뮤지컬 영미권 중기개발 지원 사업’에 선정돼 2025년과 2026년 2개년에 걸쳐 작품 현지화를 위한 제작 지원을 받고 있다.

최휘영 장관은 공연이 끝난 이후 뮤지컬 창·제작진을 만나 생생한 현장 의견을 청취했다. 김수하 배우는 “창작 뮤지컬이 꾸준히 무대에 설 수 있는 환경이 마련되어야 제2의 토니상 수상과 같은 성공 사례가 나올 것”이라며 뮤지컬 해외 진출에 대한 의견을 전했다. 이에 최 장관은 “창작 단계부터 해외 진출까지 전 과정이 연결되는 생태계를 구축해 케이-뮤지컬이 세계 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.

문체부와 예술경영지원센터는 내년부터 ▲케이-뮤지컬 창·제작 복합공간 임차 및 시범 공연 제작 지원 ▲해외 시범 공연(tryout) 지원 ▲창·제작진 해외 역량 강화 등 신규사업을 추진할 예정이다. ‘케이-뮤지컬 창·제작 복합공간 임차 및 시범 공연 지원’은 그간 소규모 위주로 초연 이후 시장에서 단명하던 창작 뮤지컬의 한계를 극복하고, 중·대형 규모의 장기 공연으로 확장(scale-up)할 수 있도록 기반을 조성하는 데 목적이 있다.