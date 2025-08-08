문체부, ‘2025 문화·체육·관광 ODA 정책 포럼’ 8월 12일 개최

문화체육관광부(문체부)는 오는 12일 국립중앙도서관에서 한국문화관광연구원(원장 김세원)과 함께 ‘2025 문화·체육·관광 공적개발원조(ODA) 정책 포럼’을 개최한다고 8일 밝혔다.

올해로 20주년을 맞는 문화 ODA의 성과를 돌아보고 지속 가능한 국제개발협력 방향을 모색하기 위한 자리다.

이번 포럼은 ‘지속 가능한 국제개발협력을 향한 새로운 도약’을 주제로, 지난 2005년 시작된 문체부의 문화 ODA 사업의 추진 전략과 제도적 기반을 강화하는 방안을 집중 논의한다.

1분과에서는 문화 ODA의 발전 과정과 국제 전략 수립 방향이 논의된다. 경희대학교 곽재성 교수는 지역 문화 다양성과 내생적 발전을 촉진하는 문화 ODA의 특성을 소개하고, 한국형 전략 수립의 필요성을 강조할 예정이다.

2분과에서는 협력국의 문화정체성과 수요를 반영한 맞춤형 사업설계와 실행모델이 주요 의제로 다뤄진다. 한성대학교 이태주 교수의 발표에 이어 KDI, 과학기술정책연구원, 한국행정연구원 등 실무 전문가들이 참여해 사업 구조와 수요 기반 전략에 대해 토론한다.

3분과에서는 이석원 서울대 교수가 문화 ODA 사업의 복합적인 인과구조를 고려한 이론 기반 성과평가와 지역경제 파급효과 분석 등을 제안하며, 제도화 단계별 이행방안을 제시할 계획이다.

문체부는 이번 포럼에서 도출된 논의를 토대로 케이-컬처와 연계한 전략적 문화 ODA 추진방향을 마련하고, 수원국의 지속 가능한 발전에 기여하는 국제협력 모델을 지속 확장한다는 방침이다.

문체부 김현준 국제문화정책관은 “이번 정책 포럼은 문화 ODA의 지난 20년을 돌아보고, 다음 20년을 준비하는 의미 있는 자리”라며 “한국 고유의 문화자산을 기반으로 문화 ODA를 체계화해 국제사회에서의 위상을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.