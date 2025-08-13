코로나19 환자, 2주 넘게 지속 증가 예상

방역당국이 코로나19 입원환자의 수가 앞으로 2주 이상 증가할 것으로 전망했다.

질병관리청은 12일 오후 호흡기감염병 관계부처 합동대책반 제6차 회의를 열고 코로나19 발생 현황과 대응 상황을 점검했다. 코로나19 입원환자 표본감시 결과, 병원급 의료기관 221개소의 코로나19 입원환자 수는 최근 2025년 31주차까지 5주 연속 증가세를 보였다. 이는 최근 한 달 사이 코로나19 입원환자 수가 2배 이상 증가한 상황.

65세 이상이 전체 입원환자 3천526명의 60.0%(2천114명)으로 가장 많았다. 50세~64세는 18.3%(647명), 19~49세가 9.6%(340명) 순이었다.

코로나19 바이러스 검출률도 2025년 31주차(7.27.~8.2.)까지 최근 4주간 증가했다. 하수 감시에서의 바이러스 농도도 지난해 대비 낮은 수준이나 26주 차부터 증가추세를 보인다. 7월 기준 코로나19 변이 바이러스는 NB.1.8.1.이 87.1%로 가장 우세하다. 이 밖에도 XFG와 JN.1 등은 낮은 점유율 보이고 있다.

중국‧태국‧대만‧홍콩 등은 6월 초 이후 지속 감소 중이다. 반면, 미국과 일본 등은 최근 5주간 지속적인 증가 경향을 보이고 있다.

코로나19 치료제의 7일 기준 국내 재고량은 총 32만 명분이다. 질병청은 팍스로비드 관련 보건복지부와 식품의약품안전처, 대한약사회 등과 협력을 강화하고 있다.

관련해 식약처는 업체 재고 현황을 모니터링해 유행 확대 시 치료제 조기 수입과 물량 확대를 위한 업체 협의 등을 실시한다는 계획이다. 복지부는 팍스로비드가 도매상과 약국 등으로 공급되는지 유통 상황을 지속 모니터링할 예정이다.

지역 코로나19 확산으로 중증화 우려

응급실 내원 코로나19 환자는 6월 2천443명에서 7월 4천124명으로 증가했다. 복지부는 응급실에 내원하는 코로나19 경증 환자 분산책을 마련할 예정이다. 코로나19 유행 시 협력병원 재가동 필요성을 검토, 호흡기질환 환자를 분산하고 응급실 과밀화를 완화할 계획이다.

또 복지부는 국가 지정 입원치료병상 270병상, 긴급치료병상 613병상 등 가용 자원과 대응체계를 점검할 예정이다. 입원환자 증가 시에도 단계별로 병상을 확보한다는 계획이다.

식약처는 코로나19 자가검사키트 재고가 현재 안정적인 수준이라고 밝혔다.

질병청은 ’25~’26절기 코로나19 예방접종은 ‘24~’25절기 접종에 사용된 백신(JN.1) 대비 중화항체가가 높은 것으로 확인돼 유행 변이에 효과적일 것으로 예상되는 새로운 백신(LP.8.1)으로 10월 중 접종을 준비 중이다. 세부 계획은 9월 중 안내될 예정이다.

호흡기감염병 관계부처 합동대책반에 참석한 전문가들은 코로나19 발생이 증가세를 보이고 있지만, 전년 대비 높지 않다고 밝혔다. 하지만 지역사회 코로나19 발생이 확산하면 빠른 속도로 중증환자가 발생, 의료계에 부담이 될 수 있다는 것이 이들의 지적이다.

특히 개학 이후 학교에서 단체 생활을 통해 코로나19가 전파될 가능성이 있는 점을 우려했다. 학생을 대상으로 호흡기감염병 예방수칙 교육 및 홍보가 필요하다고 제언했다.

임승관 질병청장은 “기침이나 재채기를 할 때 옷소매로 입과 코를 잘 가리기, 발열, 인후통 등 호흡기 증상자는 휴식을 취하고 외출 시에는 마스크 착용 등의 코로나19 예방수칙을 실천해달라”라며 “고위험군은 사람이 많고 밀폐된 실내에서 마스크를 착용하고, 발열 및 호흡기 증상 발생 시 신속하게 진료를 받아야 한다”라고 밝혔다.

이어 “의료기관, 요양병원, 장기요양기관 등 감염 취약 시설에서는 종사자 및 방문자가 마스크를 착용할 수 있도록 하고, 실내 공기를 주기적으로 환기하는 등 코로나19 감염 예방수칙을 강화해 달라”라고 전했다.