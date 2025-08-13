벤처투자 전문가 영입한 한컴, AI·보안 등 미래 먹거리 발굴 속도낼까

한컴밸류인베스트먼트가 새로운 수장을 영입해 기업 가치 제고와 미래 먹거리 발굴에 속도를 낸다.

한컴밸류인베스트먼트는 김성훈 신임 대표이사를 내정했다고 13일 밝혔다. 오는 18일 임시 주주총회와 이사회를 거쳐 김 내정자를 정식으로 선임할 계획이다.

김 내정자는 사모펀드와 벤처캐피털 업계에서 15년 이상 경력을 쌓으며 다수의 M&A 및 벤처투자를 성공적으로 수행한 투자 전문가다.

김성훈 한컴밸류인베스트먼트 대표이사 내정자 (사진=한컴그룹)

김 내정자는 이엔인베스트먼트와 한세예스24파트너스에서 투자본부장을 맡아 다양한 산업 분야의 기업 인수·합병과 구조 개선 프로젝트를 수행했다. 이를 통해 투자기업의 재무구조와 사업 경쟁력을 강화하고 성공적인 회수 성과를 거둔 바 있다. 이전에는 벤처캐피탈에서 스타트업 발굴 및 투자는 물론, M&A, 기업 가치 평가, 투자 딜 소싱 등을 수행하며 탄탄한 경력을 쌓아 왔다.

관련기사

한컴밸류인베스트먼트는 한컴그룹의 전략적 투자 전문 계열사로서 김 내정자의 다양한 경험과 투자·운용 성과를 기반으로 신규 투자 확대와 기업 가치 제고에 힘쓸 예정이다. 특히 인공지능, 데이터, 디지털 금융, 보안, 방위산업 등 그룹의 미래 성장 분야와 연계해 국내외 유망 스타트업과 혁신 기업에 대한 투자를 강화하고 지속가능한 성장 생태계를 구축한다는 계획이다.

김성훈 한컴밸류인베스트먼트 대표 내정자는 "한컴그룹과의 시너지를 기반으로 유망 기업에 대한 전략적 투자를 통해 성장을 적극 지원하고 새로운 가치를 창출하겠다"며 "한컴밸류인베스트먼트가 미래 기술의 혁신과 성장을 이끄는 투자 파트너로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.