국가임상시험지원재단, 내달 22일 AI 신약개발 토크쇼 개최

국가임상시험지원재단이 다음 달 22일 오전 서울 롯데호텔에서 열리는 2025 KoNECT-MOHW-MFDS 국제콘퍼런스의 세션 중 하나로 인공지능(AI) 활용 가능성과 현실적 과제를 조망하는 토크쇼를 개최한다.

정재호 연세대 양자사업단장(융합과학기술원장)의 좌장으로 최정균 KAIST 교수가 기조강연에 나선다. 최 교수는 AI가 실제 신약 개발 패러다임을 어떻게 변화시키고 있는지를 과학적·기술적 관점에서 제시한다. 특히 기존 저분자 화합물 의약품 개발을 넘어 바이오의약품 개발로 확장되는 AI의 역할을 조명할 예정이다.

이어지는 패널 토론에는 국내외 전문가들이 참여한다. 해외 전문가들은 우선 토니 장 링크닥 대표가 참여해 의료 현장에서의 AI 적용 사례와 인프라 구축 경험을 공유한다.

지아 첸 메디데이터 전무도 AI 기반 예측 모델과 합성 대조군 등 혁신 기술을 통해 임상시험의 ‘설계’부터 ‘실행’까지 전 과정을 가속하는 실용적인 해법을 소개한다. 나히드 커지 미국 의료인공지능연합(AAIH) 공동창업자 겸 전 리커전 캐나다 및 사이클리카 대표는 글로벌 제약·기술 기업 간 협업 및 정책 연계 전략을 제안한다.

자낙 조시 미국 매사추세츠주 최고디지털책임자가 공공 부문에서의 디지털 헬스 전략과 데이터 기반 임상 혁신의 가능성을 제시한다.

국내에서는 전해민 한미약품 상무가 국내 제약사의 AI 도입 현황과 개발 효율성 개선 사례를 발표한다. 박용민 LG AI 연구원 팀장도 생성형 AI 기반 신약 설계와 임상시험 최적화 플랫폼, 글로벌 파트너십 모델을 소개한다.

또 석차옥 갤럭스 대표(서울대 화학과 교수)가 AI를 활용한 분자 구조 예측 및 약물-타깃 상호작용 모델링에 대한 최신 연구 성과를 발표한다. 한남식 케임브리지대학 박사가 AI 기반 약물 재창출, 디지털 바이오마커 개발 등 유럽 현장에서의 실제 사례를 통해 신뢰할 수 있는 AI 활용 조건을 설명할 예정이다.

박인석 재단 이사장은 “AI는 임상시험과 신약 개발의 현재를 바꾸는 핵심 동력”이라며 “이 자리가 업계·학계·규제기관이 함께 새 표준과 협력 모델을 만들어가는 출발점이 되길 기대한다”라고 밝혔다.