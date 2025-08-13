캐나다 의류업체 길단, 美 속옷 브랜드 헤인즈 인수 임박

캐나다 의류업체 길단액티브웨어가 미국의 대표 속옷·내의 제조사 헤인즈브랜드 인수를 눈앞에 두고 있다.

12일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면, 길단은 헤인즈브랜드를 주당 약 6달러(약 8천302원)에 해당하는 현금·주식 혼합 인수를 추진 중이다. 부채를 포함한 총 인수 규모는 약 45억 달러(약 6조2천억원)로, 이는 길단 역사상 최대 규모의 거래다.

양사는 이번 결합으로 연간 2억 달러(약 2천768억원) 이상의 비용 절감과 인프라·물류 효율 개선 효과를 기대하고 있다고 외신은 설명했다.

길단 의류

길단은 주로 티셔츠, 운동복, 작업복 등 기본 의류를 전 세계 도·소매 브랜드에 공급하는 회사로, 품질 대비 가격 경쟁력이 강점이다. 헤인즈브랜드는 헤인즈와 플레이텍스, 메이든폼 등 속옷·양말·스포츠웨어 브랜드를 보유하고 있다.

이번 인수는 양사가 강점을 지닌 제품군을 결합해 직접 판매 채널과 브랜드 포트폴리오를 강화하려는 전략의 일환이라고 외신은 설명했다.

블룸버그 인텔리전스의 소매 분석가 애비게일 길마틴은“양사가 보유한 강점을 결합하면 시너지 효과를 낼 수 있다며 길단의 소비자 직판 사업과 브랜드 포트폴리오를 강화하고, 인프라 공유와 비용 절감을 통해 수익성을 높일 수 있다고 분석했다.

관련기사

헤인즈브랜드 주가는 인수설 보도로 하루 만에 26% 급등해 6달러에 거래됐고, 길단 주가는 5.3% 하락했다. 업계에서는 이르면 이번 주 내에 합의가 발표될 가능성이 높지만, 협상 지연 가능성도 남아 있다고 전했다.

한편, 이번 인수 논의는 지난해 길단 CEO 글렌 차맨디와 이사회 간 갈등의 핵심 사안이었다. 과도한 부채 부담 가능성 때문에 차맨디가 해임됐으나, 이후 주주들의 지지를 받아 경영 일선에 복귀한 바 있다.