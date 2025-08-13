"화제의 상품 한 곳에 모았다"…11번가, 전문관 ‘제철코어’ 개소

11번가는 최근 소비 트렌드를 이끄는 화제의 상품군들을 큐레이션해 선보이는 전문관 ‘제철코어’를 열었다고 13일 밝혔다.

11번가 ‘제철코어’ 전문관은 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 매달 상품군이 새롭게 구성되는 것이 특징이다. 이달에는 ▲‘컵빙수’ ▲‘말차’ ▲‘복숭아’ ▲‘토마토’ ▲‘저속노화’ 총 5가지 상품군을 꼽아 소개한다.

‘메가MGC커피 팥빙 젤라또 파르페’ e쿠폰(4천350원)을 포함해, 제철과일인 망고가 얹어진 ‘메가MGC커피 망빙 파르페’ e쿠폰(4천350원), ‘이디야커피 망고 그래놀라 1인 빙수’ e쿠폰(6천170원) 등을 준비했다.

(사진=11번가)

‘말차’ 관련 제품들도 선보인다. 차광재배로 생산한 고품질 찻잎으로 만든 ‘아름다원 유기농 보성 말차’(300g, 2만8천 원), ‘홋카이도 마차 밀크캔디’(81g, 1천870원), ‘오설록 말차 프레첼’(70gx4개, 2만1천600원) 등을 마련했다.

또 여름철 과일 ‘복숭아’를 활용한 상품(백도·천도 복숭아, 복숭아 맛 곤약젤리, 피치 컬러 메이크업 상품 등)과 제철을 맞은 ‘세계 10대 슈퍼푸드’인 ‘토마토’와 관련된 제품(찰토마토, 방울토마토 모양 키링, 토마토 그래픽 티셔츠, 토마토 잎향 룸 스프레이 등)도 선보인다.

‘저속노화’와 연관된 상품들도 소개한다. 피부 주름 개선을 돕는 ‘안티에이징 크림’, 기미 완화에 도움을 주는 ‘기능성 앰플’ 등 뷰티제품부터 혈당케어 영양제·멀티 비타민 등 건강기능식품, 실내에서 유산소 운동을 할 수 있는 홈트레이닝 기구 ‘스텝퍼’까지 전문관을 통해 큐레이션해 제안한다.

관련기사

11번가는 내달에도 쇼핑 트렌드와 이슈를 이끄는 새로운 상품군들을 선정해 ‘제철코어’ 전문관을 통해 선보일 예정이다.

이영진 11번가 마케팅담당은 “제철코어 전문관이 별도의 탐색 과정 없이도 요즘 소비 트렌드에 가장 최적화된 상품군을 쉽게 접할 수 있는 ‘쇼핑 가이드’가 되길 기대한다”며 “단순한 제품 나열이 아닌 변화하는 라이프 스타일을 제안하는 것에 초점을 맞춰 실용적이고 트렌디한 쇼핑 경험을 제공하는 데 집중할 것”이라고 말했다.