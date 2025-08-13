미국, IMO 회원국에 경고…"탄소중립 지지하면 보복할 것"

미국이 국제해사기구(IMO)가 추진하는 ‘넷제로 프레임워크’ 채택에 강력 반대 입장을 밝히고, 이를 지지하는 국가에 보복 조치를 취할 수 있다고 경고했다. 넷제로 프레임워크는 해운 산업 온실가스 배출량을 줄이기 위해 채택한 규제 체계다.

13일(현지시간) 로이터통신에 따르면 마 루비오 국무장관, 하워드 루트닉 상무장관, 크리스 라이트 에너지장관, 숀 더피 교통장관은 공동 성명을 내고 “트럼프 행정부는 IMO에 제출된 이 제안을 단호하게 거부하며, 국민·에너지공급업체·해운사와 고객, 관광객에게 비용을 늘리는 어떠한 조치도 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.

이어 "우리는 이 조치에 반대하는 IMO 회원국들의 지지를 구할 것이며, 이러한 시도가 실패할 경우 자국민 보호를 위한 보복이나 대응책을 모색하는 것 주저하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

(사진=IMO)

미국은 이미 지난 4월 넷제로 프레임워크에 관한 IMO 협상에서 탈퇴했으며, 로이터통신이 확인한 바에 따르면 다른 회원국에도 지지 철회를 촉구한 바 있다. 당시 중국, 브라질, 유럽연합(EU)을 포함한 63개 회원국이 찬성표를 던졌고, 단 16개국만이 반대표를 던졌다.

최종 채택을 앞두고 미국이 회원국 압박에 나선 것으로 풀이된다. 10월 예정된 투표에서 해상 오염 감축을 목표로 하는 핵심 법안을 비준한 108개 회원국 3분의2 이상 찬성이 필요하기 때문이다. IMO는 회원국 간 규정 합의가 이루어지지 않을 경우에만 투표를 실시한다.

해운은 전 세계 교역량 약 90%를 운송하며, 세계 이산화탄소 배출량 약 3%를 차지한다. 환경단체와 투자자들은 탄소부과금 도입을 포함한 보다 구체적이고 강력한 감축 조치를 요구하고 있다. 현재 IMO 회원국은 총 176개국이다.

머스크와 발레니우스 빌헬름센 등 대형 해운사를 대표하는 세계해운협의회(WSC)는 논평을 거부했지만, 다수 회원사는 2050년까지 탄소중립 달성을 이미 약속한 상태다.

관련기사

도널드 트럼프 미국 대통령. (사진=뉴스1/로이터)

트럼프 행정부는 화석연료 산업을 지지하고, 재생에너지를 비롯한 탄소중립 정책에 반대 입장을 보이고 있다.

트럼프 대통령은 앞서 2050년 탄소중립 목표를 담은 파리기후협정 탈퇴 방침을 재확인했으며, 현재 플라스틱 오염 저감을 위한 협상에도 참여 중이다. 다만 특정 화학물질 사용 금지나 플라스틱 오염 상한 설정이 포함된 협정에는 반대 입장을 고수하고 있다.