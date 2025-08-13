‘퀄컴 칩 탑재’ 갤럭시S26 엣지 등장..."아이폰16 프로 맥스보다 성능↑"

삼성전자가 내년 공개하는 2세대 슬림형 스마트폰 ‘갤럭시S26 엣지’의 성능 테스트 결과가 유출돼 관심을 모으고 있다.

샘모바일, 폰아레나 등 외신들은 12일(현지시간) 벤치마크 성능 사이트 긱벤치6에 등장한 삼성 갤럭시S26 엣지의 벤치마크 결과를 보도했다.

삼성전자의 슬림형 스마트폰 갤럭시S25 엣지 (사진=씨넷)

포착된 모델은 모델명 SM-S947U으로, 갤럭시S26 엣지의 미국 모델로 추정되며 퀄컴의 최신 칩인 스냅드래곤8 엘리트 2세대 칩을 탑재했다.

이 칩은 4.74Ghz 클럭의 프라임 코어 2개, 3.63GHz 클럭의 성능 코어로 구성된 옥타코어 중앙처리장치(CPU)에 아드레노 840 그래픽처리장치(GPU)를 갖췄다. 그 밖에도 2GB 램, 안드로이드 16(원UI 8.0)을 탑재했다.

긱벤치6에서 포착된 모델명 SM-S947U 갤럭시S26 엣지 (사진=긱벤치/샘모바일)

성능 테스트 결과 갤럭시S26 엣지의 단일 코어 성능 점수는 3천393점, 멀티 코어 성능 점수는 1만1천515점으로 이전 스냅드래곤 8 엘리트 칩 탑재 갤럭시S25의 2천869점(단일 코어), 9천495점)에 비해 크게 향상된 수치를 보였다. 또한 애플 아이폰16 프로 맥스보다 더 강력한 성능을 보였다.

이번 테스트는 클럭을 4.05Ghz 정도로 제한한 상태에서 진행돼 최대 클럭을 4.74Ghz까지 올릴 경우 이보다 더 나은 결과 값을 보여줄 것으로 예상된다고 샘모바일은 전했다.

이전 보도에 따르면 갤럭시S26 엣지에는 6.7인치 120Hz OLED 화면에 ▲1천200만 화소 전면 카메라 ▲2억화소 기본 후면 카메라 ▲5천만 화소 초광각 카메라 ▲12GB 램 ▲256GB/512GB 스토리지 ▲45W 고속 충전이 가능한 4천200mAh 배터리가 탑재될 것으로 전망되고 있다.