갤럭시S26 울트라, 데이터 전송 속도 더 빨라지나

내년에 출시될 삼성전자의 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’에 더 빨라진 램이 탑재될 것이라는 소식이 나왔다고 IT매체 폰아레나가 10일(현지시간) 보도했다.

IT팁스터 아이스유니버스는 최근 자신의 엑스를 통해 “갤럭시S26 울트라에 최대 10.7Gbps 속도의 LPDDR5X 램이 탑재될 것”이라고 밝혔다. 해당 부품은 마이크론에서 공급받을 것으로 전망됐다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (사진=아이스유니버스 엑스)

삼성전자가 올해 초 출시한 갤S25 울트라는 마이크론의 이전 세대 1베타(1ß) DRAM 공정 기술을 기반으로 하는 LPDDR5X를 탑재해 최대 9.6Gbps의 속도를 제공했다.

반면 갤럭시S26 울트라에 탑재되는 램은 마이크론의 1감마(1γ) DRAM 기술을 기반으로 생산될 예정이다. 마이크론은 1감마 기반 LPDDR5X 메모리가 업계 최고 속도인 10.7Gbps의 램 속도를 제공한다고 밝혔다. 이는 전작 1β LPDDR5X 메모리 대비 최대 20%의 전력 절감 효과를 제공할 것으로 예상돼 갤S26 울트라의 배터리 소모가 전작보다 덜할 것으로 전망된다.

또, 새로운 램은 부피도 덜 차지해 더 큰 카메라 센서나 더 큰 배터리 등 타 부품을 위한 공간을 제공할 수도 있다.

물론, 아이스유니버스가 언급한 램은 작년에 발표된 삼성전자 10.7Gbps LPDDR5X DRAM을 암시하고 있을 가능성도 있다고 폰아레나는 전했다. 이는 12나노 공정 기술을 기반으로 하며 이전 세대 기술보다 빠르고 전력•공간 효율성이 뛰어난 것으로 알려졌다.

하지만, 지난 6월 삼성전자가 갤럭시S26 시리즈에 마이크론의 LPDDR5X를 테스트 중이라는 보도가 나와 마이크론 제품 탑재 가능성이 더 높은 상태다.

삼성 갤럭시S26 울트라는 더 얇고 가벼운 본체에, 새로운 디스플레이, 60W 고속 충전이 가능한 5천mAh 배터리를 갖출 것이라는 전망이 나온 상태다.