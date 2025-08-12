씨메스, 픽시스 로봇 솔루션 사업부문 인수

지능형 로봇 솔루션 전문기업 씨메스는 TSI 코리아 로봇 솔루션 사업부문이던 픽시스를 자산 양수도 형식으로 인수했다고 12일 밝혔다.

씨메스는 이번 인수로 로봇 자동화 포트폴리오를 확장한다. 대규모 프로젝트 중심 로봇 솔루션뿐 아니라 소규모·모듈형 로봇 솔루션 요구에도 대응한다.

씨메스, TSI 코리아 픽시스 로봇 솔루션 사업부문 인수 (사진=씨메스)

픽시스는 소형 로봇 기반 솔루션으로 제조 공정과 물류 현장의 자동화와 효율성을 극대화하는데 강점을 가지고 있다. 중소·중견기업(SMB) 초기 자동화 도입이나 대기업 파일럿 프로젝트·빠른 개념증명(PoC) 수요에 최적화된 제품군을 갖췄다.

씨메스는 양수 이후 기존 픽시스 라인업 재제품화를 진행해 ▲엔트리 제품군 확대 ▲로봇 솔루션 포트폴리오 확장 ▲고객 딜리버리 리드타임 단축을 추진할 계획이다.

씨메스 관계자는 "소규모 기업부터 대기업까지 폭넓게 대응할 수 있는 자동화 역량을 기반으로 북미 등 글로벌 시장에서도 성장 모멘텀을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.