구글 픽셀10 다음 주 공개…어떻게 나올까

공개를 앞두고 있는 구글의 차세대 스마트폰 ‘픽셀10’ 시리즈 공식 이미지가 대거 유출됐다고 폰아레나, 안드로이드헤드라인 등 외신들이 11일(현지시간) 보도했다.

유명 IT팁스터 에반 블라스는 구글 ▲픽셀10 ▲픽셀10 프로 ▲픽셀10 프로 XL의 디자인을 확인할 수 있는 공식 이미지를 최근 공개했다.

다음 주 공개될 예정인 구글의 스마트폰 '픽셀10 시리즈'의 공식 이미지가 대거 유출됐다. (사진=에반 블라스)

공개된 이미지에 따르면 픽셀10은 ▲프로스트 ▲인디고 ▲리몬첼로 ▲옵시디언 4개 색상으로 출시되며, 픽셀10 프로는 ▲ 문스톤 ▲옵시디언 ▲포세린 색상으로, 픽셀10 플 XL은 ▲제이드 ▲문스톤 ▲옵시디언 ▲포세린 4개 색상으로 나올 예정이다.

구글 픽셀10 인디고 색상 (사진=에반 블라스)

픽셀10 시리즈의 후면 디자인은 전작에 비해 후면 카메라 바가 더 넓고 튀어나온 알약 모양으로 바뀔 예정이다. 또, 평면 디스플레이에 상단에 카메라 구멍이 자리하며 프로 모델의 화면 베젤은 일반 모델에 비해 더 얇을 것으로 보인다.

구글 픽셀10 프로 문스톤 색상 (사진=에반 블라스)

픽셀10 일반 모델은 전작에 비해 약간 더 두껍고 무거워질 예정인데 이는 배터리 용량이 4천700mAh에서 약 5천mAh으로 증가하기 때문이라고 알려졌다. 픽셀10 프로 모델의 경우 디자인이 이전 모델과 닮았고 프로 모델과 프로 XL 모델 모두 배터리 용량이 소폭 증가할 것으로 예상된다.

구글 픽셀 10 프로 XL 제이드 색상 (사진=에반 블라스)

구글은 오는 8월 20일 픽셀 10 시리즈를 공개할 예정이다. 픽셀 10 시리즈는 8월 28일부터 출시될 예정이나 차세대 폴더블폰 ‘픽셀 10 프로 폴드’는 출시 일정이 오는 10월로 조금 더 기다려야 할 것으로 전망되고 있다.