KGM, 스페인 치안기관에 렉스턴·무쏘 스포츠 86대 공급

오프로드 성능과 내구성을 앞세운 KG 모빌리티(이하 KGM)가 렉스턴과 무쏘 스포츠가 스페인 치안 현장에 투입된다.

KGM은 스페인 치안 기관 ‘가디아 시빌’에 렉스턴과 무쏘 스포츠(현지명 무쏘)를 공급하기로 했다고 12일 밝혔다.

가디아 시빌은 긴급한 상황에서 신속하고 전문적인 대응을 통한 시민 안전 보호뿐만 아니라 마약과 폭발물 탐지 및 실종자 수색, 특수작전 등 업무를 수행하는 스페인 국가 안보 담당 치안 기관으로, 이를 위해 오프로드 성능과 내구성은 물론 인력 수송 및 긴급 출동에 최적화된 차량이 필수적이다.

(사진=KGM)

이미 영국과 인도네시아 등에 관용차로 공급된 바 있는 렉스턴과 무쏘 스포츠는 오프로드 기능과 첨단 안전 장치를 갖추고 있어 험난한 지형에서도 안정적이고 신속한 대응이 가능하다는 평가를 받았다고 회사 측은 설명했다.

KGM이 이번에 공급하는 렉스턴과 무쏘 스포츠(86대)는 순차적으로 스페인 전국 ‘가디아 시빌’에 보급된다. 가디아 시빌 부대 임무에 맞게 설계된 사양과 장비를 갖추게 된다.

특히 무쏘 스포츠는 호주 유력 온라인 자동차 매체 드라이브로부터 2년 연속 ‘최고의 픽업’에 선정됐으며, 2023년에는 스코틀랜드자동차협회로부터 ‘SCOTY 베스트 유틸리티 4X4’, 2024년에는 영국 사륜구동 전문지 4X4로부터 ‘베스트 밸류 픽업’을 수상한 바 있다.

관련기사

지난 5월에는 인도네시아 군사 장비 등을 생산하는 국방부 산하 국영 방산 기업 핀다드와 렉스턴 KD 공급 물량 및 인도네시아 국민차 프로젝트 등 사업 확대를 위한 주요 조건 합의서(HOA)를 체결했다.

KGM 관계자는 “렉스턴과 무쏘 스포츠가 고난도 특수 업무를 수행하는 스페인 치안 기관의 지원 차량으로 공급되는 등 해외시장에서 KGM 제품들이 일반 고객뿐만 아니라 공공부문에서도 우수한 제품력을 인정받고 있다”며 ”앞으로도 신모델 론칭은 물론 제품라인업과 전략적 마케팅 활동 강화를 통해 다양한 시장과 판매망을 확대해 판매 물량을 늘려 나갈 것”이라고 말했다.