김건희 구속영장심사 법원 출석...취재진 질문에 침묵

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 민중기 특별검사팀이 청구한 구속영장에 따라 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 12일 오전 서울중앙지법에 도착했다.

김 씨는 이날 오전 9시 26분께 영장실질심사 약 40분 앞서 중앙지법 서관 후문 앞에서 하차해 건물로 들어갔다.

“아무것도 아닌 사람의 의미가 무엇인가”, “명품 선물 관련해 사실대로 진술한 게 맞나”, “김건희 엑셀파일 본 적 있나”, “명품시계는 왜 사달라 했나” 등 취재진 질문에는 침묵으로 일관했다. 다만 법정을 향하는 검색대에 앞서 취재진을 향해 고개를 숙였다.

사진_뉴스1

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열리는 심사는 오전 10시 10분께 시작된다. 영장심사 이후 구속 여부는 이날 늦은 시간 또는 이튿날 새벽께 결정될 전망이다.

관련기사

김 씨가 구속되면 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 상황에 놓이게 된다.

한편 특검팀이 청구한 구속영장에는 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의가 적시됐다. 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹과 관련된 혐의다.