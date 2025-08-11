ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 과학기술정보통신부
인사
입력 :2025/08/11 18:02
박수형 기자
◇ 과장급 임용
▲장관정책보좌관
강성민(姜聲敏)
-2025년 8월12일자
박수형 기자
과학기술정보통신부
