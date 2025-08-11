[인사] 과학기술정보통신부

인사입력 :2025/08/11 18:02

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇ 과장급 임용

▲장관정책보좌관 강성민(姜聲敏)

-2025년 8월12일자

박수형 기자
과학기술정보통신부

