통신사 AI사업 성장 재확인...하반기 가입자 쟁탈전 미지수

통신 3사가 올 상반기 실적 발표를 마친 가운데 IDC를 포함한 AI 사업의 빠른 성장이 지속되는 점이 거듭 확인됐다. SK텔레콤이 2분기에 침해사고를 겪으면서 가입자 이동에 따른 무선서비스 매출에 희비가 엇갈렸는데, 하반기 이후 가입자 쟁탈전 재발 여부는 쉬이 점치기 어려운 상황이다.

11일 관련 업계에 따르면, 통신 3사는 2분기 합산 영업이익 1조6천576억원을 기록하며 역대 최고 기록을 갈아치웠으나 특정 회사의 일회성 비용이 크게 적용된 수치로 실제 업황을 반영하기 어렵다는 평가다.

매출의 상당 비중을 차지하는 무선 서비스 사업을 살펴보면, 침해사고 이후 SK텔레콤의 신규 영업 중단에 따라 가입자 이동에 따라 경쟁사의 매출이 급격히 올랐으나 가입자 유치와 이탈 방어 경쟁이 심화되면서 마케팅 비용도 치솟아 수익성 개선에는 도움이 되지 못했다.

사진_클립아트코리아

이와 달리 3사 모두 80% 수준에 도달한 5G 핸드셋 가입자 비중에 따른 무선 서비스 업셀링 효과와 IDC를 포함한 AI 분야 신사업의 빠른 성장이 업계의 공통적인 요소로 꼽힌다.

특히 AI 사업의 성장 속도가 매년 두 자릿수를 이어가는 점이 주목된다.

SK텔레콤은 2분기에 침해사고 수습 비용 약 2천500억원을 치르면서도 AI 데이터센터 사업의 매출은 지난해 대비 13.3%, AI 솔루션 판매 등 AIX 사업의 매출은 연간 15.3%의 성장을 일궜다. KT는 4천억원대의 부동산 비용과 임단협 미반영 기저 효과에 가려졌으나 AICC를 포함한 기업서비스 분기 매출이 1조원대 고지에 임박했고, IDC 사업을 맡고 있는 자회사의 매출은 연간 23.0% 치솟았다. LG유플러스는 일부 사업의 양도에 따라 장부상으로는 기업인프라 매출 감소를 기록했으나 차별화된 AI서비스 투자와 경쟁을 예고했다.

지난 2분기 통신 3사 안에서 무선 가입자 뺏고 빼앗기가 치열하게 벌어지며 이를 되찾고 방어하는 분위기가 이어질 수 있다는 전망에는 물음표가 붙는다.

관련기사

시장 일각에서는 단통법 폐지 이후 아이폰 신모델이 처음 출시되는 시기에 대규모 가입자 쟁탈전이 벌어질 것으로 전망하고 있다. 다만, 마케팅 비용이 2년에 달하는 가입자의 약정 기간 동안 분산 적용되지만, 침해사고 이후 SK텔레콤 위약금 면제 발표까지 단기간의 마케팅 경쟁이 비용 급상승으로 이어진 점을 고려하면 ‘쩐의 전쟁’ 장기화가 쉽지 않다는 의견이 힘을 얻고 있다.

여명의 LG유플러스 CFO는 “경쟁사 가입자 회복 시도로 단기 경쟁이 있을 수 있다”면서도 “중장기적으로 차별화된 AI 서비스로 경쟁하기 위해 AI 투자를 확대할 계획”이라고 했다. 장민 KT 재무실장 역시 “5G 보급률이 80% 이상이며 단말 교체 주기가 장기화됐다”고 선을 그었다.