중국산 AI의 공습…KB금융도 '클링' 이용

중국 기업들의 생성형 인공지능(AI) 서비스가 늘어나면서 KB금융그룹도 중국 콰이쇼우 기업의 '클링(Kling) AI'를 활용한 영상을 공개, 반응이 좋다고 11일 밝혔다.

이날 KB금융은 지난 7월 공개한 그룹 캐릭터 '스타프렌즈'와 심봉민 작가의 AI 예술 프로젝트 ‘인투 더 아트벤처(Into the Artventure)’ 영상의 조회수가 100만회를 돌파했다고 밝혔다.

심봉민 작가의 작품을 최신 AI 기술로 재해석한 것으로 1분 여 영상으로 제작됐다. 특히 영상과 음악 제작은 클링을 이용했다. 클링은 텍스트나 이미지 몇 장만으로도 실제처럼 보이는 영상을 자동 생성해준다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 KB금융은 AI 기술을 활용한 다채로운 콘텐츠를 통해 유저와 긴밀하게 소통하고, 예술과 결합한 참신하고 독창적인 콘텐츠들을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.