KISA, 예스24 '2회차' 랜섬웨어 현장조사 착수

예스24가 지난 6월에 이어 또 랜섬웨어 공격을 받아 서비스 이용이 불가능해진 가운데 보안 당국이 현장 조사에 착수했다.

11일 보안 업계에 따르면 KISA는 예스24에 대해 랜섬웨어 침해사고 건과 관련해 현장 조사에 착수한 것으로 알려졌다.

접속이 불가능해진 예스24 홈페이지.

이날 예스24에 따르면 오전 4시30분께 외부 랜섬웨어의 공격을 받아 예스24 홈페이지는 먹통 상태가 됐다.

예스24는 이날 오전 10시께 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "혹시 모를 가능성에 대비해 현재 시스템을 긴급 차단해 추가 피해를 방지하고 보안 점검 및 방어 조치를 시행하고 있다"며 "서비스 이용에 불편을 드린 점 다시 한 번 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.