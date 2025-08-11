예스24, 또 먹통…"이번에도 랜섬웨어 탓"

예스24가 랜섬웨어 감염으로부터 두 달 만에 또다시 홈페이지 접속 장애를 겪고 있다. 회사 측은 이번 사태 역시 랜섬웨어에 의한 것으로, 현재 복구 작업을 진행 중이라고 밝혔다.

11일 예스24는 SNS 엑스(X)에 “고객들게 불편과 심려를 끼쳐 드려 깊이 사과드린다”며 “이날 새벽 4시 30분경 외부 랜섬웨어 공격을 받아 서비스 접속이 불가능한 상황이 발생했다”고 설명했다.

이어 “당사는 혹시 모를 가능성에 대비해 현재 시스템을 긴급 차단해 추가 피해를 방지하고 보안 점검 및 방어 조치를 시행하고 있다”고 덧붙였다.

예스24 엑스 계정 캡처.

그러면서 “백업 데이터를 활용해 서비스를 빠르게 복구 중”이라며 “서비스 이용에 불편을 드린 점 다시 한 번 진심으로 사과드린다. 빠른 복구를 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.