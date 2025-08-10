경남대 지역지능화연구센터, U.C.버클리 주최 LLM 에이전트 대회서 우승

과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 석박사급 지역인재양성사업에 참여 중인 경남대팀이 미국 캘리포니아대 버클리캠퍼스 책임분산형 지능센터가 주최한 글로벌 거대언어모델(LLM) 에이전트 개발 경연대회에서 우승했다.

10일 과기정통부에 따르면, 전 세계 1천여개 팀이 참여하여 열띤 경쟁을 펼친 가운데 경남대가 지역 제조 AI 기업인 넥스트스튜디오, 애니토이와 함께 구성한 GNAIX 팀이 연구 트랙의 에이전트 구조 분야 결선에서 최종 우승을 차지했다.

이 팀은 LLM을 산업용 디지털 트윈 표준인 자산관리쉘(AAS)과 통합해 생산 공정을 신속 효율적으로 제어할 수 있는 AI 에이전트 기반 자율 제조 시스템을 시연했다.

경남대가 지원받은 지역지능화혁신인재양성은 대학의 ICT 역량을 활용해 지역산업을 고도화하기 위한 산학 공동연구와 지역산업 재직자의 AI 디지털 대학원 과정을 지원, 지역 산업의 AI 전환과 지역의 혁신성장과 인재양성을 견인하는 사업이다.

과기정통부는 지난 2015년부터 전국 각 권역의 주요 거점대학들을 지역지능화혁신연구센터로 운영하고 있으며, 연구센터에는 연간 약 20억원 이내의 예산을 최장 8년간 지원하고 있다.

지난해 선정된 경남대 연구센터는 AI 데이터 기반 지능형기계 스마트공장, 미래 모빌리티, 디지털 헬스케어 분야 연구돠 교육을 통해 지역산업 경쟁력 제고 및 산업구조 고도화를 추진하고, 2028년까지 경남 지역 주력산업의 성장에 기여할 재직자 고급인재 140명을 양성할 계획이다.

박태완 과기정통부 정보통신산업정책관은 “경남대 사례는 지역 산·학이 원팀이 되어 글로벌 무대에서 충분히 겨뤄볼 수 있음을 입증한 대단한 성과”라며 “지역 특화산업과 AI·디지털 기술이 융합된 연구·교육을 통해 인재를 양성하고 지역의 성장을 견인하는 산·학 협력 사업을 지속 발굴·지원해 나가겠다”고 밝혔다.