CU, 진도 ‘곱창김’ 삼각김밥 180만개 한정 출시

CU가 진도 해역에서 자란 ‘곱창김’을 활용한 삼각김밥을 출시한다고 10일 밝혔다.

이번에 선보이는 삼각김밥은 총 2종이다. 먼저 ‘곱창김 갓 참치마요’ 삼각김밥에는 여수의 특산물인 돌산 갓으로 절임을 만들어 넣고 특유의 톡 쏘는 맛으로 풍미를 강화했다. ‘곱창김 참 닭갈비’ 삼각김밥에는 매콤달콤한 닭갈비에 통깨로 만든 참기름을 활용해 고소한 맛과 향을 더욱 높였다.

곱창김은 진도 앞바다에서 생산된 품종으로, 일반 김 대비 더욱 두툼한 식감과 고소한 맛이 특징이다. 식이섬유와 미네랄, 비타민, 단백질 등 다양한 영양소를 풍부하게 함유하고 있어 품질 또한 우수하다.

CU 진도 곱창김 삼각김밥. (제공=BGF리테일)

CU는 이번 상품을 출시하기 위해 진도군청과 손을 잡았다. 고품질의 김을 대량 수매하기 위해 직접 남도 해역을 돌며 협의를 진행했고, 진도군의 제안으로 합리적인 가격에 고품질의 곱창김을 매입해 180만 개의 곱창김 삼각김밥을 만들 수 있게 됐다.

김진훈 BGF리테일 간편식품팀 MD는 “우수한 원재료를 앞세운 로코노미 상품들이 좋은 반응을 이끌면서 편의점 간편식이 지역 특산물의 브랜딩 창구로 자리매김 하고 있다“며 “앞으로도 CU는 지역 상생 프로젝트를 통해 특산물 홍보는 물론 농가 소득 증대, 판로 확대에 기여하며 지역 경제 활성화에 앞장설 것”이라고 전했다.