"건설 현장에도 로봇이?"...’착착’ 벽돌 쌓는 로봇 등장

로봇이 건설 현장에 도입돼 인간을 도와 벽돌을 쌓는 모습이 공개됐다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

독일 뮌헨 공과대학이 개발한 이 로봇은 건설 현장에서 근로자를 돕기 위해 개발됐다. 로봇 팔에는 그리퍼가 장착돼 벽돌을 쉽게 잡을 수 있으며, 이동식 베이스를 통해 자유롭게 옮길 수 있다.

로봇이 사람들과 함께 벽을 만드는 일을 하고 있다. 독일 뮌헨 공과대학은 뮌헨-에버스베르크 건축 조합과 함께 해당 워크숍을 진행했다. (사진=독일 뮌헨공과대)

이번 프로젝트는 다양한 재료로 복잡한 벽을 쌓는 대신 벽돌만 사용하는 단순 벽을 만드는 방법으로 진행됐다. 이를 통해 로봇은 인간 근로자와 함게 가로 4m 세로 2.5m 크기의 벽에 벽돌을 차례대로 쌓을 수 있었다.

연구진들은 이 로봇이 현실 세계를 디지털 세계에 가상으로 복제한 ‘디지털 트윈’ 기술을 적용해 인간보다 더 뛰어난 정밀성을 제공한다고 설명했다. 뮌헨-에버스베르크 건축조합의 벽돌·미장공 교육자 마르쿠스 브루크너는 "이런 방식으로 건축하는 게 합리적이다”며, “로봇은 인간이 한계에 부딪히는 부분에서 정밀함을 제공한다”고 밝혔다.

영상=MIRMI - Robotics and Machine Intelligence 유튜브

이번 테스트에는 벽돌공 견습생 3명이 함께 참여했다. 견습생은 "처음에는 로봇 팔이 우리와 함께 일하기 시작해서 익숙해지는 데 시간이 걸렸지만 곧 괜찮아졌다"고 말했다.

관련기사

일직선으로 벽을 쌓으면 기후 조건에 최적화되지 않기 때문에 벽을 쌓을 때 반드시 직선 형태로 쌓는 것은 아니다. 그늘이나 일조량에 따라 이상적인 각도가 있다. 이를 위해 지금은 ‘디지털 디자인 컨피규레이터(configurator)’가 사용되는데 앞으로는 로봇이 이를 도와줄 것으로 보인다.

"이번 시도는 협업 로봇이 장인 기술을 대체하는 것이 아니라, 오히려 목표 지향적으로 확장하는 것을 의미한다는 것을 보여준다”며, "디지털 계획, 로봇 실행, 그리고 장인 기술의 상호 작용이 건설 과정에서 새로운 가능성을 창출한다"고 TUM 디지털 제작 교수 카트린 되르퍼는 밝혔다.