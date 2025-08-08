공인회계사회, 'AI혁신감사인증포럼' 개최

한국공인회계사회는 ‘국내 회계감사업계의 AI 기술 활용 현황 및 한국공인회계사회의 역할’을 주제로 ‘제1회 AI혁신감사인증포럼'을 웨비나로 7월 30일 개최했다고 8일 밝혔다.

'AI혁신감사인증포럼’은 한국공인회계사회가 인공지능(AI)의 급속한 발전에 발맞춰 감사·인증 분야의 혁신에 기여하고자 마련됐다. 앞으로도 포럼을 통해 회계업계의 AI 활용 경험과 전문지식을 다양한 이해관계자들과 공유할 예정이다.

이날 포럼에는 한양대학교 나현종 교수와 정태진 교수가 ‘국내 회계감사업계의 AI 기술 활용 현황 및 한국공인회계사회의 역할’을 주제로 발표했다.

나현종 교수는 “AI 기술이 업무의 수임부터 감사 보고까지 감사업무 전반에 활용되고 있으며, 실증절차 단계에서 머신러닝 기술을 활용해 전체 거래를 분석하는 등 활발하게 사용되고 있다”고 설명했다.

이어 나 교수는 “AI가 예측 능력과 증거 수집 범위를 확대함으로써 감사인의 역량 향상에 기여하나, 감사인의 독립성 및 고객과의 상호작용 측면에서는 긍정적 효과와 부정적 효과가 공존할 수 있어 주의가 필요하다”며 “글로벌 전문 회계사 단체는 공통적으로 AI 기술의 윤리적 측면에 주목해 외부 기관과의 관련 연구를 진행하고 있다”고 말했다.

정태진 교수는 “설문조사 결과, 현재의 AI 기술 활용은 제한적으로 이루어지고 있다”며 “특히 대형 회계법인과 중소형 회계법인 간의 도입 수준 및 투자 여건 등에서 뚜렷한 격차가 확인됐다”고 설명했다.

정 교수는 “한국공인회계사회 차원에서 교육을 통한 감사인들의 역량 강화와 함께 상대적으로 AI 기술 도입이 어려운 중소형 회계법인을 위한 지원이 필요하다”며, “AI 감사 도입 가이드라인 및 윤리 프레임워크 마련도 병행돼야 한다”고 덧붙였다.