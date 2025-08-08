우리銀, 광복 80주년 기념 최고 연 8.15% 적금 출시…영업점 가입

월 최대 30만원 납입 가능

금융입력 :2025/08/08 10:16    수정: 2025/08/08 10:58

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

우리은행은 오는 8월 15일 광복80주년을 맞아 우리금융그룹과 국가보훈부가 함께하는 특별 적금 ‘우리 광복80주년 적금’을 출시했다고 8일 밝혔다.

우리 광복80주년 적금은 1인 1계좌 가입 가능한 12개월 만기 자유적립식 상품으로, 월 최대 30만원까지 납입할 수 있다. 

기본금리는 ▲연 2.0%이며 ▲국가유공자·독립유공자 및 그 유족에게는 4.15%p ·최근 6개월 간 우리은행 예·적금 상품을 보유하지 않은 고객에게는 2.0%p 우대금리가 추가 제공돼 최고 연 8.15% 금리를 받을 수 있다.

우리은행 전경.

고객이 적금에 가입할 때마다 국가보훈부가 운영 중인 국민 기부 온라인 플랫폼 '모두의 보훈드림'에 우리은행이 1계좌당 815원씩 기부된다.

관련기사

전국 우리은행 영업점에서 가입 가능하다. 총 10만좌 한도로 선착순 판매된다.

우리은행 개인상품마케팅부 이영 부부장은 “광복 80주년의 역사적 의미를 되새기고, 고객과 함께 국가를 위한 헌신을 기리는 마음을 담아 이번 상품을 마련했다”고 말했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 적금 우리은행 은행

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'생각하는 AI' GPT-5 나왔다…"모든 영역 박사급 수준"

구글은 왜 韓 지도 탐내나…정부 판단에 쏠리는 눈

[단독] 테슬라, 슈퍼컴 '도조' 공급망 삼성·인텔 낙점

최수연 네이버 "하반기 앱 개편해 개인화 강화...AI 탭도 도입"

ZDNet Power Center