넷마블, 2분기 영업익 1천11억원...하반기 신작 7종 출시

넷마블(대표 김병규)이 2025년 2분기 실적 발표를 통해 외형과 수익성의 동반 성장을 기록했다고 7일 밝혔다.

넷마블은 2분기 연결기준 매출 7천176억원을 기록했다. 전년 동기 대비 8.2% 감소했으나 전 분기 대비 15% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 1천11억원, 당기순이익은 1,602억원이었다.

상반기 누적 기준으로는 매출 1조3천415억원, 영업이익 1천508억원, 당기순이익 2천404억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 1.9% 감소했지만, 영업이익과 순이익은 각각 31.2%, 57.7% 늘어났다.

넷마블 CI

2분기 성과는 RF온라인 넥스트 매출 온기 반영과 세븐나이츠 리버스의 흥행에 기인했다. RPG 장르 비중은 42%로 가장 높았으며 한국 지역 매출 비중은 전체의 34%로 전분기 대비 증가했다.

넷마블은 이날 실적 발표 콘퍼런스콜을 통해 하반기 전략도 함께 공유했다.

김병규 대표는 “상반기 흥행작인 RF온라인 넥스트와 세븐나이츠 리버스의 해외 진출을 4분기 중 본격화할 예정”이라며 글로벌 시장 공략에 나설 것임을 예고했다. 넷마블은 4분기에 대만, 홍콩, 마카오, 일본 등지로 RF 온라인 넥스트 서비스 권역 확장을 추진한다.

김 대표는 "세븐나이츠 리버스는 리메이크작으로 팬층의 향수를 자극하며 성공적인 반응을 얻었다"며 "다만 기대감이 높은 만큼 지속적인 콘텐츠 업데이트가 중요하다. 4분기 글로벌 론칭으로 흥행을 재점화하겠다"고 말했다.

관련기사

하반기 신작 라인업도 공개됐다. 넷마블은 오는 26일 출시 예정인 뱀피르를 시작으로 킹오브파이터 AFK, 스톤에이지: 펫월드, 몬길: STAR DIVE, 프로젝트 SOL, 일곱 개의 대죄: 오리진, 나 혼자만 레벨업: ARISE OVERDRIVE 등 총 7종의 신작을 선보인다.

김병규 대표는 “하반기 7종의 신작 출시와 함께, 3종 게임에 대한 권역 확장이 병행될 예정”이라며 “출시 지속성은 충분히 확보됐으나 최적화와 테스트 등으로 인해 일부 일정 조정은 불가피할 수 있다”고 밝혔다.