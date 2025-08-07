넷마블(대표 김병규)은 신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진'의 대형 옥외광고를 일본 도쿄 시부야와 신주쿠 일대에서 전개 중이라고 7일 밝혔다.

이번 광고는 시부야 센터가의 '히트 비전'과 신주쿠 가부키초의 '크로스 신주쿠 비전'에 설치된 대형 전광판을 통해 진행된다. 공개된 15초 영상에는 주인공 멜리오다스와 트리스탄이 등장하며, 하늘을 나는 장면을 아나모픽(Anamorphic) 기법으로 구현해 입체감을 더했다. 실제로 화면 밖으로 튀어나오는 듯한 연출과 캐릭터의 시선 처리 등으로 관람객 몰입도를 높였다.

넷마블은 일본 도심 핵심 상권을 중심으로 브랜드 인지도를 사전에 확보하고, 글로벌 흥행 가능성을 높이기 위한 전략적 마케팅을 이어가고 있다. 오는 8월 독일 쾰른에서 열리는 유럽 최대 게임쇼 '게임스컴 2025' 전야제 '오프닝 나이트 라이브(ONL)'에 참가해 신규 트레일러도 공개할 예정이다.

넷마블, 시부야·신주쿠 전광판 통해 '일곱 개의 대죄: 오리진' 옥외광고 전개.

'일곱 개의 대죄: 오리진'은 모바일과 함께 플레이스테이션5, 스팀 등 콘솔·PC 플랫폼에 동시 출시되며, 현재 공식 브랜드 사이트를 통해 사전등록 이벤트를 진행 중이다. 게임은 원작 애니메이션 '일곱 개의 대죄' IP를 기반으로, 주인공 트리스탄의 시점에서 전개되는 멀티버스 오리지널 스토리를 담고 있다.