드롱기, 반자동 커피머신 '데디카 플러스' 출시

시리즈 최초 콜드브루 지원

홈&모바일입력 :2025/08/07 16:27

신영빈 기자

이탈리아 가전 브랜드 드롱기는 콤팩트 반자동 커피머신 '데디카 플러스'를 출시한다고 7일 밝혔다.

신제품은 데디카 시리즈 최초로 콜드브루 메뉴를 지원한다. 5분 만에 콜드브루를 추출한다. 또 전문가용 스팀 완드를 탑재해 보다 부드러운 폼 밀크를 제공한다.

너비 15cm 본체는 주방 공간을 효율적으로 활용할 수 있도록 설계됐다. 화이트와 실버 색상 조합은 모던한 인테리어에 자연스럽게 어우러진다.

드롱기 반자동 커피머신 '데디카 플러스' (사진=드롱기코리아)

직관적인 컬러 아이콘 디스플레이로 초보자도 손쉽게 메뉴를 선택할 수 있다. 탈착식 높이 조절 트레이는 최대 13cm 높이 컵까지 수용 가능하다.

데디카 플러스 바리스타 팩에는 포터필터과 싱글·더블 필터 바스켓, 템퍼, 계량 스푼, 스팀 피처, 스팀 완드 청소용 바늘 등 필수 바리스타 액세서리를 기본 제공한다.

이수정 드롱기코리아 상무는 "3년 만에 새롭게 선보이는 이번 제품은 2030세대 홈카페 라이프스타일에 새로운 기준이 될 것"이라고 말했다.

한편 드롱기는 데디카 플러스 출시를 기념해 프리미엄 시럽 브랜드 모닌과 협업해 시즈널 레시피를 공동 개발해 선보일 예정이다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
