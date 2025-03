더 글렌드로낙 마스터스 앤솔로지 컬렉션 출시

한국브라운포맨이 싱글몰트 스카치 위스키 더 글렌드로낙의 마스터스 앤솔로지 컬렉션을 10일 출시했다.

마스터스 앤솔로지는 200년의 전통을 자랑하는 더 글렌드로낙 증류소와 증류소를 이끄는 마스터 블렌더 레이첼 베리의 이야기가 담긴 컬렉션이다. ▲오드 투 더 밸리(Ode to the Valley) ▲오드 투 더 엠버스(Ode to the Embers) ▲오드 투 더 다크(Ode to the Dark) 등 총 3종으로 구성됐다.

마스터스 앤솔로지 3종. (사진=한국브라운포맨)

‘오드 투 더 밸리’는 증류소가 위치한 스코틀랜드 하이랜드 지역의 땅과 계곡을 상징하며, ‘오드 투 더 엠버스’는 전통적인 생산 방식을 고수한 증류소의 역사를 담아냈다. 마지막으로 ‘오드 투 더 다크’는 고요한 저녁의 보상을 상징한다.

유정민 한국브라운포맨 마케팅 상무는 “이번 마스터스 앤솔로지는 증류소와 마스터 블렌더의 이야기가 깃든 특별한 제품”이라며, “여운과 함께 독창적이고 감각적인 경험을 선사할 것으로 기대한다”고 밝혔다.